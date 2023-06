Elodie infervorata: “Lazio, vergogna”. Caos sul Pride di Roma

È di poche ora fa la notizia circa la volontà della Regione Lazio di negare il patrocinio alla manifestazione del Roma Gay Pride 2023. Stando a quanto rivelato dalla stessa Regione la decisione sarebbe stata presa a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell’evento intitolato “Queeresistenza“. In seguito a questa notizia sono state tante le persone che hanno deciso di esprimersi. Questa mattina la cantante ed ex allieva di Amici Elodie ha postato una story Instagram a riguardo.

La story Instagram di Elodie

Poche ore fa la cantante Elodie ha voluto dire la sua sulla questione patrocinio al Roma Pride 2023. L’ex allieva di Amici ha postato una story sul suo profilo Instagram nella quale ha ricondiviso un’immagine de La Repubblica aggiungendo: “Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti. Vergogna.”

Così Elodie ha voluto esprimere pieno dissenso nei confronti della decisione della Regione Lazio, o meglio del presidente Francesco Rocca, che così facendo secondo la cantante otterrebbe il solo e unico effetto di limitare la libertà altrui.

Le motivazioni dietro la decisione di Francesco Rocca

Quale sarebbe la motivazione precisa che ha portato la Regione Lazio a revocare il patrocinio alla manifestazione ‘Roma Pride 2023’? Stando a quanto dichiarato dalla Regione stessa, la decisione è stata presa in seguito ad alcune affermazioni che sono comparse nel manifesto dell’evento intitolato ‘Queeresistenza’. A quanto pare queste affermazioni violerebbero le condizioni esplicitamente richieste per la concessione del patrocinio dalla Regione Lazio. In particolare pare che la violazione sia avvenuta tramite la rivendicazione della legalizzazione di pratiche tuttora di natura illegale in Italia: l’utero in affitto. Per tale motivo la Regione Lazio si è voluta dissociare pienamente dagli ideali portati aventi dalla manifestazione del Roma Pride, negandone il patrocinio. Tutto ciò è trapelato dalle dichiarazioni di Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride.

La giunta e il presidente Francesco Rocca hanno poi tenuto a ribadire il loro continuo impegno a difesa dei diritti civili: a dimostrazione di ciò l’operato della giunta stessa su temi fondamentali che però si discostano pienamente da quello della maternità surrogata. In tutto ciò, poche ore fa è arrivata la conferma del sindaco di Roma Gualtieri circa la sua partecipazione alla manifestazione: “Il Roma Pride è una manifestazione importante per la comunità Lgbt+ e per tutti i cittadini che combattono le discriminazioni e sostengono i diritti. Per questo Roma Capitale ha assicurato il proprio patrocinio e per questo sabato sarò in piazza per il Pride.” Queste le parole scritte da Gualtieri in un tweet.