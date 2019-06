Elodie e Marracash stanno insieme? Impazza il gossip dopo le foto!

Elodie e Marracash insieme, i due cantanti pizzicati in atteggiamenti molto… confidenziali!

Elodie e Marracash stanno insieme? I due cantanti potrebbero essere protagonisti dell’estate non solo con il loro singolo Margarita ma anche della cronaca rosa! Il gossip non va di certo in vacanza, anzi l’estate è probabilmente la sua stagione preferita. Luglio e agosto sono i mesi più caldi non solo in termini di temperatura, ma anche sulle copertine delle riviste con coppie che nascono e si lasciano. Un flirt in corso di cui si potrebbe molto parlare nelle prossime settimane è proprio quello tra Elodie e Marracash. Sono fidanzati? Sta nascendo un amore? Una simpatia particolare o un’intesa speciale? Non abbiamo ancora dichiarazioni ufficiali, ma qualcosa bolle in pentola.

Elodie e Marracash fidanzati? Le foto scatenano il gossip

361magazine ha pubblicato su Instagram le foto di Elodie e Marracash insieme. I due cantanti erano insieme in un ristorante milanese. Entrambi infatti ospiti del Palalido, invitati da DAZN, come ha fatto sapere il portale che li ha beccati insieme. Nella prima foto in effetti i cantanti erano seduti vicini dentro al locale. Ma sono le successive due che hanno scatenato il gossip! Elodie e Marracash erano insieme a bordo di uno scooter, ma fermi. Si vedono ridere e scherzare, ma in uno scatto c’è il rapper sdraiato sulla sella del mezzo e la cantante ex di Amici sembra quasi sdraiata su di lui. I loro volti sono molto vicini, ma non ci sono foto di un bacio. Sarà scattato oppure no?

Marracash e Elodie stanno insieme? Il gossip impazza

Di certo erano molto vicini, bacio o non bacio le foto dei due cantanti hanno acceso il gossip! Di sicuro tra loro c’è una confidenza tale da farli arrivare uno con la faccia a pochi centimetri dalla faccia dell’altro. Elodie e Marracash non hanno ancora commentato il gossip sul loro conto. Su Instagram entrambi tacciono ancora, ma una eventuale smentita potrebbe giungere nelle prossime ore. E secondo voi, Marracash e Elodie stanno insieme?