Elodie e Iannone, tenerezze a letto: la foto infiamma il Web

Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati. La storia d’amore fra i due è ormai decollata, i dubbi sono pari a zero dopo l’ultimo gesto sui social. Il gossip è partito questa estate, poi sono arrivati i primi avvistamenti insieme ed era chiaro che tra di loro ci fosse più di un’amicizia. Dopo le foto insieme Elodie non ha potuto negare quando nel corso delle interviste le hanno fatto domande su Andrea Iannone. E così piano piano la coppia è venuta allo scoperto e ora sembra voler vivere l’amore alla luce del sole. E anche alla luce dei social, dove ieri sera è arrivata una foto bollente ma anche molto tenera.

Elodie ha pubblicato su Instagram, tra le stories, una foto insieme a Iannone, senza aggiungere altro. Non serviva d’altronde aggiungere un testo, delle parole a quell’immagine. Elodie e Iannone sono a letto insieme nella foto in questione, vicinissimi, naso contro naso. Hanno gli occhi chiusi e sembrano il quadro dell’amore. Se sarà vero amore lo dirà soltanto il tempo, per ora vivono i sentimenti che stanno provando e sembrano davvero felici insieme. Inoltre ci sono state anche le presentazioni in famiglia, quindi sembrano fare proprio sul serio.

La foto di Iannone e Elodie bollente sta facendo il giro della rete, non solo dei social ma è finita su tutti i siti di gossip. A pubblicarla è stata lei, ma lui ha condiviso lo scatto tra le sue storie e ha aggiunto un cuore rosso sopra. Questa foto ha fatto innamorare tantissimi di questa nuova coppia. Sono davvero molto teneri, sembrano complici e di sicuro non manca l’attrazione fisica fra loro. Ora i fan si augurano che fra i due sia vero amore e che non finisca subito, perché insieme piacciono e anche tanto.

Elodie e Iannone insieme sono una bella coppia, non c’è che dire. Nelle prossime interviste magari racconteranno qualcosa in più, ma magari hanno deciso di vivere il loro amore in modo più riservato. Con qualche eccezione, come la foto arrivata stanotte.