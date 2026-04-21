Elodie e Franceska Nuredini “si sposeranno a breve”: luogo, invitati e testimone (sarebbe l’ex della cantante)

Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini sarebbero state rapite da una passione ardente e da un sentimento travolgente, al punto che avrebbero deciso di sposarsi a breve. Lo ha rivelato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, parlando di un matrimonio “fuori dagli schemi” che si dovrebbe celebrare davanti a pochi intimi, tra cui l’amica del cuore della cantante, vale a dire Diletta Leotta. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiunto un ulteriore dettaglio sulle presunte nozze: il testimone potrebbe essere Marracash, che con Elodie ha avuto in passato un’intensa love story.

Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini avrebbero deciso di sposarsi

I due ex sono in ottimi rapporti oggi, come confermato dal duetto di pochi giorni fa al “Marra Block Party”, evento milanese in cui i due artisti si sono esibiti sulle note di “Niente canzoni d’amore”. Inutile dire che i presenti al concerto sono rimasti estasiati quando hanno visto entrare in scena l’ex allieva di Amici. L’esaltazione è cresciuta ancor più mentre i due ex hanno cantato lanciandosi sguardi complici e ammiccanti.

C’è anche chi, dopo la performance, ha iniziato a sostenere di un ipotetico ritorno di fiamma tra ‘Marra’ ed ‘Elo’. Nulla di tutto questo. La pop star ha occhi solo per Franceska. Resta da capire se l’indiscrezione del giornalista Parpiglia relativa al matrimonio imminente troverà conferma. Se davvero verranno celebrate le nozze, naturalmente si tratterebbe di un rito simbolico, ma comunque dal grande valore sentimentale, che suggellerebbe in modo inequivocabile, casomai ci sia ancora qualche dubbio, il grande amore condiviso dalle due donne.

Della relazione tra la ballerina e la cantante, di recente si è interessata anche Selvaggia Lucarelli che ha rivelato che Elodie ha deciso di lasciare definitivamente Andrea Iannone e di legarsi a Franceska a fine 2025. La giornalista ha aggiunto di aver saputo che il pilota non avrebbe reagito benissimo. Ha comunque cercato di consolarsi in fretta, iniziando a frequentare Rocio Munoz Morales. Anche l’attrice spagnola era reduce da una lunga relazione giunta al capolinea da poco, quella vissuta con Raoul Bova. Non è chiaro se attualmente il centauro e l’interprete iberica si stiano vedendo intimamente.