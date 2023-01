Elodie, docu-serie su Prime Video: mistero su Marracash e Iannone

La cantante pubblicherà a breve in streaming un documentario a lei dedicato. Si parlerà anche d’amore? Per ora non è dato sapere

Non contenta di essersi guadagnata un posto fra i Big di Sanremo 2023, di aver annunciato il nuovo disco Ok. Respira e di aver confermato il suo primo concerto al Forum di Assago, Elodie di Patrizi ha anticipato nelle scorse ore l’uscita del suo primo vero documentario.

A partire dal prossimo 20 febbraio, a pochi giorni dalla kermesse ligure, sarà infatti disponibile su Amazon Prime Video Sento ancora la vertigine, la docu-serie che racconterà gli ultimi due (intensi) anni di vita dell’artista, esplosa prima con Amici e poi con una serie di singoli di grande successo che hanno scalato le classifiche.

In Sento ancora la vertigine, una produzione Grøenlandia in collaborazione con Prime Video, Elodie per la prima volta ha deciso di prediligere la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera: il prodotto audiovisivo racconterà dunque la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023 (intitolata Due) e il suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza.

Sento ancora la vertigine di Prime Video sarà disponibile con un totale di 3 episodi, prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano e diretti da Nicola Sorcinelli: così facendo, la cantante si unirà al coro di artisti che alle spalle già hanno un progetto simile, come l’amico Mahmood, Laura Pausini, Emma e Tiziano Ferro.

Nel trailer di Sento ancora la vertigine mancano Marracash e Andrea Iannone: perché?

L’ultimo paio di anni per Elodie è stato caratterizzato non soltanto da grande musica e soddisfazioni in classifica ma anche da due importanti storie d’amore. La prima e forse più rilevante è quella con il rapper Marracash, con il quale è rimasta insieme fra alti e bassi circa un paio di anni. La seconda e più recente è quella con Andrea Iannone, che se in un primo momento sembrava essere una semplice frequentazione oggi appare come qualcosa di decisamente più serio.

Né Iannone, né Marracash, in ogni caso, appaiono nel trailer della docu-series su Elodie. Come mai? Iannone ha fatto parte della vita di Elodie a partire dall’estate 2022, mentre Marracash da molto più tempo, senza contare che con lei ha anche pubblicato un pezzo (Margarita) e registrato un videoclip (Crazy Love). Le opzioni sono due: Elodie potrebbe avere scelto di focalizzare la sua serie solo ed esclusivamente sulla sua parte più artistica (che pure include il suo storico ex), oppure potrebbe avere scelto di non includere due fra gli uomini più importanti della sua vita per creare più hype sul progetto, spingendo così i fan a recuperare il documentario.