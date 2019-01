Elodie Di Patrizi importunata sui mezzi pubblici: l’ex allieva di Amici furiosa

Elodie Di Patrizi importunata da una signora sui mezzi pubblici: la cantante di Amici racconta quello che è successo sui social

Oggi la giornata non è iniziata per niente bene per Elodie Di Patrizi che, sui social, ha voluto condividere con i suoi follower un momento che l’ha veramente turbata stamattina. L’ex allieva di Amici, stando a quanto da lei raccontato, avrebbe avuto una discussione con una signora sui mezzi pubblici. Il motivo? La donna in questione, dopo averla guardata male, avrebbe apertamente criticato il modo in cui Elodie si era vestita. Questo, ovviamente, ha fatto salvate i nervi alla cantante che, senza mezzi termini o misure, si è sfogata su Instagram stories dicendo la sua.

Elodie Di Patrizi furiosa, in metro discute con una signora: “È pieno de str…i”

“È pieno de str…i” questo il messaggio con cui Elodie Di Patrizi ha scelto di accompagnare il suo sfogo sui social. Cosa è successo? Su Instagram stories, la cantante ha raccontato: “Oggi sono uscita in tuta, con i leggins, perché devo andare in palestra. Quindi prendo la metro, entro, e c’è una signora che mi guarda con la faccia disgustata. Al che, giustamente la guardo e dico: mi scusi signora c’ho qualche problema? Lei mi guarda e mi fa: se va in giro così tutti le guardano il se..re”.

Elogie Di Patrizi si sfoga sui social: “C’è gente che ancora oggi cerca di dar fastidio al prossimo”

Elodie nel video caricato sul suo profilo, ha voluto raccontare anche il modo in cui lei ha reagito all’impertinenza della sconosciuta. “Le volevo dire: io mi vesto come c…. mi pare” ha prima affermato “Ma dato che sono una persona educata le ho detto: signora credo che io possa vestirmi come voglio. Non sto dando fastidio a nessuno”. In merito alla questione, poi, la stessa ha aggiunto: “C’è gente che ancora oggi cerca di dar fastidio al prossimo facendolo sentire a disagio. Beh con me non ci riescono e spero che non ci riescano con nessuno. Vaff……!”.