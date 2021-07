Elodie conduttrice contesa: in arrivo due programmi tv a Mediaset

Tutti pazzi per Elodie. La performance da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021 ha lasciato il segno. Per l’ex allieva di Amici sta per iniziare un percorso da vera e propria presentatrice. Come fa sapere il settimanale Vero, la Di Patrizi è in lizza per condurre ben due programmi sulle reti Mediaset.

A quanto pare Elodie sarà la nuova conduttrice de Le Iene. La 31enne prenderà il posto di Alessia Marcuzzi, che dopo 25 anni ha lasciato Mediaset. La cantante dovrebbe entrare nella trasmissione di Davide Parenti a partire da gennaio: nei mesi precedenti è infatti impegnata con le registrazioni del nuovo album.

Ma non è finita qui: Elodie sarebbe in pole position anche per la conduzione di un nuovo programma musicale che dovrebbe andare su Canale 5 sempre all’inizio del prossimo anno. Il 2022 sarà quindi un anno all’insegna del piccolo schermo per la giovane italo-francese, che nel frattempo sta per fare pure il suo debutto da attrice.

Elodie è stata infatti scelta come protagonista del film Ti mangio il cuore. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo–inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini e sarà diretto da Pippo Mezzapesa. Il regista ha spiegato di aver scelto Elodie per il suo film perché “è forza, istinto, bellezza”.

Ti mangio il cuore narra della cosiddetta “quarta mafia”, un’inchiesta sul mondo criminale ancora poco conosciuto della Società Foggiana. Una criminalità che ha agito in modo indisturbato fino a poco tempo fa e che per questo è diventata più feroce e spietata di mafia, camorra e ‘ndrangheta.

Nel film il fenomeno verrà raccontato attraverso le storie dei suoi personaggi, con un occhio particolare alle faide che vanno avanti da anni e non risparmiando nessun dettaglio. Neanche i modi in cui i criminali si liberano delle vittime, anche a costo di dare i corpi in pasto ai maiali.

Elodie divisa tra tv, cinema e musica

Le riprese inizieranno in autunno: in quel periodo, dunque, la Di Patrizi si dividerà tra il set e la sala di registrazione. Nonostante il lavoro da attrice e conduttrice Elodie non intende abbandonare il mondo della musica. La svolta degli ultimi anni è stata decisiva per la sua carriera e l’interprete ha messo in mostra tutto il suo talento versatile e il suo stile unico.