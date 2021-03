Elodie, che spavento! Quanto costa l’orecchino caduto a Sanremo 2021

Esordio scoppiettante per Elodie al Festival di Sanremo 2021. Per la prima volta nelle vesti di conduttrice la cantante romana ha subito lasciato il segno. La fidanzata di Marracash è tornata all’Ariston con eleganza e stile, fasciata in un lungo abito rosso di strass, con spacco laterale. Una Jessica Rabbit moderna, che fin dalla prima inquadratura ha conquistato il pubblico della kermesse musicale. Prima di presentare i cantanti in gara, però, la Di Patrizi si è presa uno bello spavento in diretta.

Mentre stava chiacchierando con Amadeus Elodie Di Patrizi ha perso un orecchino. Molto probabilmente non era stato inserito nel migliore dei modi prima di scendere la scalinata e così è scivolato via dopo un brusco movimento della cantante. Prontamente è stato raccolto da Amadeus che, da vero gentleman, ha aiutato la sua co-conduttrice. Per Elodie un vero e proprio shock visto il prezzo da capogiro di quell’orecchino…

Per il suo esordio da co-conduttrice del Festival di Sanremo Elodie ha scelto dei preziosi orecchini di Bulgari. Delle creazioni dal valore di 45 mila euro. Insomma, un accessorio non da poco e sicuramente non alla portata di tutti… Per l’abito la Di Patrizi si è invece affidata di nuovo a Donatella Versace. Da anni ormai la 30enne sfoggia solo ed esclusivamente outfit della maison italiana.

Per l’esordio da valletta a Sanremo 2021 Elodie ha optato per un abito lungo rosso, con profondo spacco e piuttosto pesante per via degli strass. È stata la stessa interprete a spiegarlo ad Amadeus una volta arrivata sul palco dell’Ariston. La Di Patrizi si è poi detta felice e orgogliosa di essere all’evento per la terza volta consecutiva.

Elodie, diventata popolare nel 2015 grazie ad Amici, ha partecipato alla gara due volte: nel 2017 con Tutta colpa mia, canzone scritta da Emma Marrone, e nel 2020 con Andromeda, brano composto da Mahmood. Rispetto agli scorsi anni Elodie è arrivata nella città dei fiori da sola, senza il fidanzato Marracash.

Insieme da quasi due anni Elodie e Marracash convivono a Milano. Per il momento, però, non pensano né al matrimonio né a mettere su famiglia. Entrambi sono concentrati sulle rispettive carriere.