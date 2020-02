Elodie canta Adesso tu a Sanremo 2020: Ramazzotti approva

Elodie al Festival di Sanremo 2020 con Adesso tu di Eros Ramazzotti durante la terza puntata: la reazione del cantante

Per la terza puntata del Festival di Sanremo 2020, Elodie sceglie di salire sul palco dell’Ariston con Adesso tu di Eros Ramazzotti, accompagnata da Aeham Ahmad. La canzone è stata presentata su quel palco nell’anno 1986 dal noto cantante, che riuscì a conquistare la vittoria finale del programma. Ad assistere all’esibizione di Elodie sul piccolo schermo vi sono milioni di telespettatori e tra questi c’è proprio Eros Ramazzotti. L’artista ha condiviso sul suo profilo Instagram il filmato che vede la Di Patrizi esibirsi, appunto, con la sua canzone. Un momento molto apprezzato da Eros, che sul filmato aggiunge due mani che applaudono. Pertanto, possiamo dire che Ramazzotti ha apprezzato l’esibizione di Elodie durante la terza puntata del Festival. Ricordiamo che la Di Patrizi si è presentata a Sanremo con il nuovo singolo ‘Andromeda‘, scritto da Dardust e Mahmood. Questa serata, però, è dedicata ad alcuni dei pezzi più conosciuti dell’intera storia del Festival.

Eros Ramazzotti approva l’esibizione di Elodie con il suo grande successo al Festival di Sanremo ‘Adesso tu’

Eros Ramazzotti approva l’esibizione di Elodie, attraverso il suo account Instagram, regalando così una grande soddisfazione alla giovane concorrente. La cantante di Andromeda non può che essere contenta di aver ricevuto questo apprezzamento da parte del noto artista. ‘Adesso Tu’, dopo la sua presentazione al Festival nel 1986, raggiunse il primo posto nella classifica in Italia, Austria e Svizzera. Un successo internazionale per il singolo di Ramazzotti, che a soli 23 anni venne consacrato come uno dei cantanti italiani più famoso all’estero. Pertanto, possiamo dire che Elodie ha fatto proprio una gran bella scelta questa sera e, in attesa della classifica, Ramazzotti si complimenta con lei.

Festival di Sanremo 2020, Elodie con la pianista Aeham Ahman

Elodie sceglie Ramazzotti e sale sul palco con Aeham Ahman, compositore e pianista di origini siriane, nato a Damasco. Ha trascorso la sua vita nel campo profughi Yarmouk. Anche questa scelta è stata apprezzata dal pubblico. Intanto, il singolo ‘Andromeda’ di Elodie sta già registrando ottimi risultati. Infatti, vediamo la canzone tra quelle più ascoltate di questo Sanremo 2020.