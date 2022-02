Elodie ad Amici, la somiglianza con Calma sussurrata a Maria: il nome

Elodie è tornata ad Amici, in veste di ospite e non solo. È stata il giudice esterno della gara di cover tra cantanti nella puntata di domenica 20 febbraio 2022. Da qualche mese ormai le puntate della domenica hanno come protagoniste le gare di canto e da qualche settimana anche di ballo, che invece prima si concentravano nel daytime. Gare che servono a stilare classifiche in base alle quali un insegnante può decidere se eliminare o meno uno dei propri allievi. Anche Elodie ha fatto la sua classifica, in cui però non ci sono Alex e Sissi perché sono già al Serale e il loro banco non è a rischio.

Al primo posto per lei c’erano LDA e Aisha, mentre ultimo Albe e Calma. Ma non è di questo che si è discusso sui social, o meglio non solo. Prima dell’esibizione di Calma, infatti, Elodie è scoppiata a ridere e si è avvicinata a Maria De Filippi per sussurrarle qualcosa all’orecchio. Non si è capito lì per lì cosa volesse dire alla conduttrice, che intanto ha chiesto alla regia audio di abbassare il volume del microfono di Elodie.

Maria ha anche chiesto alla sua ospite di ripetere quando appena detto: “A chi?”, si è intuito dal movimento delle labbra. Quando Elodie ha ripetuto probabilmente il nome, Maria ha risposto: “Un po’ sì”. Nel frattempo Calma si stava di sicuro chiedendo cosa stesse succedendo. Vedendo il ragazzo spaesato, Maria ha spiegato a voce alta cosa le ha detto Elodie all’orecchio: “Niente di grave, ha notato solo una somiglianza con qualcuno e non voleva dirlo a voce alta”.

A chi somiglia Calma secondo Elodie? Su Twitter i fan si sono sbizzarriti e i nomi che sono andati per la maggiore sono due: Marracash e Lele Esposito. Il primo è ben noto a tutti ed è un ex fidanzato di Elodie. Ma anche l’altro è un ex fidanzato di Elodie ed è noto invece al pubblico di Amici. Proprio Esposito è il nome su cui sono d’accordo più fan. Elodie e Lele sono stati insieme quando erano entrambi allievi della scuola, dove si sono conosciuti. Hanno vissuto una bella storia d’amore, si sono amati anche dopo il programma ma poi tra loro è finita. Sarà proprio Lele il nome fatto all’orecchio di Maria?