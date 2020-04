Elliott E.T.-L’extraterrestre oggi: la nuova vita dell’attore Henry Thomas

Come è diventato Elliott, il bambino di E.T.-L’extraterrestre di Steven Spielberg

Sono passati quasi 40 anni dalla sua uscita al cinema (1982) ma E.T.-L’extraterrestre resta uno dei film più amati e apprezzati dal pubblico di ogni età. Che fine ha fatto il piccolo Elliot, il bambino protagonista del film di Steven Spielberg? L’attore Henry Thomas (classe 1971) è cresciuto e ha continuato la sua carriera nel mondo dello spettacolo Oggi è un interprete affermato, che si divide tra il cinema e la televisione. Ha recitato in numerosi film (l’ultimo è Doctor Sleep ma è ricordato anche per la sua interpretazione in Vento di passioni, film del 1994) e serie tv (è stato guest star di telefilm molto amati quali CSI, Law & Order, Better Things). Ma Thomas ha avuto pure qualche problema con la giustizia…

Nel 2019 l’attore protagonista di E.T. è stato arrestato: cosa è successo

Nell’ottobre 2019 Henry Thomas è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno trovato l’attore svenuto al volante mentre la sua auto era ferma nel mezzo di un incrocio. Dopo una notte in cella, il protagonista di E.T. è stato rilasciato su cauzione. Il fatto è avvenuto nello stato dell’Oregon e il diretto interessato non ha mai commentato con la stampa quanto accaduto.

La vita privata di Henry Thomas: tre mogli e tre figli

Henry Thomas è stato sposato tre volte. Dal 2000 al 2002 ha amato l’attrice Kelley Hill mentre dal 2004 al 2007 è stato legato alla collega tedesca Marie Zielcke, dalla quale ha avuto la primogenita Hazel. Dal 2009 è felicemente sposato con Annalee Fery, estranea al mondo dello spettacolo, che gli ha regalato altri due figli: Henry Junior ed Evelyn.