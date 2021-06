Ellie Kemper accusata di razzismo: bufera in America, cosa è successo

Ellie Kemper nei guai. In rete sono apparse alcune vecchie foto dell’attrice che hanno scatenato la polemica negli Stati Uniti. Scatti in cui l’interprete 41enne è coinvolta nella Veiled Prophet Organization, organizzazione nata nell’Ottocento che celebra la ricca élite bianca a discapito dei neri.

Ogni anno la Veiled Prophet Organization organizza una sorta di ballo delle debuttanti dove la figlia di uno dei membri del gruppo viene incoronata regina da un “Veiled Prophet”, un membro segreto che, armato di pistola e fucile, indossa abiti chiari e un velo bianco che gli copre il viso. Più volte questa organizzazione è stata paragonata a quella dei Ku Klux Klan.

“Ogni anno, da sessanta a settanta giovani donne vengono scelte per i loro eccezionali sforzi di servizio alla comunità e percorrono la magnifica passerella del Profeta Velato lunga 72 piedi in abiti couture alla moda, e, di fronte a familiari e amici, vengono presentate e onorate per il loro contributi”, si legge in una descrizione dell’evento presente sul sito web dell’organizzazione Veiled Prophet.

Ora è emerso che a quel ballo ha partecipato anche Ellie Kemper nel 1999. In quell’anno l’attrice era una matricola dell’Università di Princeton ed è stata incoronata “regina di amore e di bellezza”. In rete è trapelato un articolo di quell’evento in cui si racconta che la Kemper appartiene ad un’agiata famiglia di banchieri del Missouri. Il padre David è stato un dirigente di banca molto stimato e in vista.

Dopo che la vicenda ha fatto il giro del web tanti, tantissimi, fan di Ellie Kemper hanno chiesto spiegazioni alla diretta interessata su Twitter, Facebook e Instagram. Al momento l’attrice ha preferito non replicare allo “scandalo” che rischia di travolgere la sua carriera. Nessun commento neppure da parte della sua famiglia, che è stata contattata da US Today.

La Veiled Prophet Organization è stata più volte accusata di razzismo nel tempo: in questa società segreta i neri non sono ammessi. Uno dei principi cardine dell’organizzazione è infatti proprio quello della supremazia bianca.