Ellie Goulding è diventata mamma: è nato il primo figlio della cantante

La cantante britannica di Love Me Like You Do, colonna sonora di Cinquanta sfumature di grigio, ha dato alla luce il suo bambino, di cui ancora non si conoscono nome e sesso

Ellie Goulding è diventata mamma! La cantante di Love Me Like You Do, colonna sonora di Cinquanta sfumature di grigio, ha dato alla luce il suo primo figlio. Secondo quanto riporta il Daily Mail, a dare l’annuncio sulla nascita del bambino è il marito di Ellie, Caspar. Quest’ultimo fa sapere che sia sua moglie che il piccolo sono sani e felici. Scendendo nel dettaglio, condivide una foto di un mazzo di fiori con l’annuncio sulla nascita. A grande sorpresa, Ellie Goulding aveva annunciato di essere incinta lo scorso mese di febbraio. Ha scelto, dunque, di far sapere ai fan della sua gravidanza a un passo dal parto. Infatti, era già al sesto mese. Ed ecco che oggi, domenica 2 maggio 2021, nasce il suo primo figlio.

Ellie ha scoperto di essere incinta nel periodo in cui ha celebrato il suo primo anniversario di matrimonio con Caspar, lo scorso anno, precisamente ad agosto 2020. Si sono sposati a York Minster nel 2019. Con l’annuncio sulla nascita del bambino, però, il marito della nota cantante britannica non rivela né il sesso né il nome del bambino! Caspar chiede privacy durante questo momento così speciale e personale. Aggiunge, inoltre, di essere estremamente grato per il fatto che sia sua moglie che il piccolo stanno bene. In un’intervista a British Vogue, la Goulging ha confessato che non era in programma avere un figlio.

“Non era questo il piano”, ha dichiarato Ellie. Ha poi continuato il discorso rivelando che il pensiero di rimanere in incinta non sembrava che potesse diventare realtà. La gravidanza l’ha fatta sentire “umana”, lei stessa ha ammesso. Durante questi nove mesi, la nota cantante 34enne ha fornito ai fan una visione più approfondita sulla sua vita, attraverso i social network. La Goulding condivide raramente scatti della sua vita privata sulla piattaforma.

Nel corso di questo importantissimo percorso, Ellie ha deciso di pubblicare immagini personali con i suoi fan, che hanno ovviamente apprezzato. Ha mostrato il suo pancione e ha condiviso scatti della sua quotidianità, ad esempio mentre faceva un pisolino sul divano. Non solo, ha confessato ai fan di essere diventata dipendente da sardine e Weetabix durante la sua gravidanza. Suo marito Caspar ha accolto alla grande la notizia, quando ha scoperto di essere incinta.

La stessa Goulging ha dichiarato che “si sta divertendo”. Ha parlato anche del cambiamento del suo corpo: “Ho curve che non ho mai avuto prima. Mi piace”. Ora i fan di Ellie non vedono l’ora di scoprire il nome e il sesso del suo primo figlio.