Ellen DeGeneres Show chiude per sempre in America

Addio Ellen DeGeneres Show. Dopo circa venti anni di successi e ascolti il famoso programma tv americano sparirà ufficialmente dai palinsesti. Ad annunciarlo la stessa Ellen DeGeneres in una intervista concessa a Hollywood Reporter. Il popolare talk show andrà avanti fino al 2022: il sipario calerà di fatto sulla diciannovesima edizione.

Il motivo di questa cancellazione? È dipeso dalla creatrice e padrona di casa. Ellen DeGeneres ha spiegato che nonostante trovi lo show fantastico e divertente non rappresenta più una sfida stimolante e avvincente. In poche parole la conduttrice televisiva, 63 anni, è stanca e alla ricerca di nuove avventure più entusiasmanti.

Quando l’Ellen DeGeneres Show finirà definitivamente, più precisamente nella primavera 2022, la presentatrice e comica avrà totalizzato oltre tremila puntate e intervistato circa 2400 celebrity.

Perché chiude Ellen DeGeneres Show

Molto probabilmente sulla decisione di Ellen DeGerenas hanno pesato anche le polemiche dell’ultimo periodo. Nell’estate dello scorso anno il format è stato travolto da accuse pesanti da parte di dipendenti ed ex lavoratori. Le polemiche sono giunte in seguito a un’inchiesta pubblicata dal sito Buzzfeed.

Nella denuncia sono stati resi noti i racconti anonimi di una decina di ex impiegati dello show dove si parlava di intimidazioni e razzismo e di un ambiente di lavoro definito “tossico” per lo staff. Inoltre le accuse erano anche sulla gestione del periodo della pandemia per il Coronavirus.

I dipendenti hanno raccontato di non aver avuto nessun sostegno economico da parte della produzione nei primi mesi dell’emergenza Covid. Negli ultimi mesi tre produttori del morning show – Ed Glavin, Jonathan Norman e Kevin Leman – sono stati licenziati.

Che cos’è l’Ellen DeGeneres Show

Il talk show guidato da Ellen DeGeneres è incentrato su interviste con celebrità e membri del pubblico, monologhi comici della conduttrice e performance musicali. Va in onda dall’8 settembre del 2003 ed è prodotto dalla Telepictures, una società controllata dalla Warner Bros. Television.

Il programma ha vinto 36 Daytime Emmy Awards: a questo format si è ispirata Caterina Balivo per il suo Vieni da me, in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno dal 2018 al 2020.