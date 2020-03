Elite, Lu e Carla insieme nella realtà? Fidanzamento a fine riprese: video

Lu e Carla di Elite, esplode il gossip sulle due attrici della serie tv: sono fidanzate nella realtà?

Lu e Carla di Elite stanno insieme nella realtà? Un video che sta circolando in queste ore ha scatenato la curiosità dei fan della serie tv. Pochi giorni fa è uscita la terza stagione di Elite e i veri appassionati l’hanno divorata in pochi giorni, complice anche la quarantena in cui versa l’Italia. Sia Lu sia Carla sembrano uscire di scena nell’ultimo episodio: la prima è volata a New York insieme a Nadia, la seconda ha deciso di proseguire i suoi studi all’estero. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro dei due personaggi in Elite 4, ma oggi ci concentreremo sul gossip sugli attori: Danna Paola e Ester Exposito sono fidanzate? Il video in questione pare risalga alla fine delle riprese della terza stagione e si vede un fidanzamento tra le due.

Elite, Danna Paola e Ester Exposito fidanzate? Il video del fidanzamento sul set

Stando a quanto riportato da 361magazine, le riprese sarebbero terminate la primavera scorsa e da quel momento tutto potrebbe essere successo. Nel video comunque si vede Danna Paola, attrice di Lu, che si inginocchia con tanto di anello a Ester Exposito, che interpreta Carla, che ha due mazzi di fiori in mano. Poi Danna infila l’anello al dito di Ester, poi le due attrici si baciano e si abbracciano. Intorno a loro tante persone tra cui anche altri attori della serie tv – gli interpreti di Samu, Polo e Guzman in primo piano – che esplodono di gioia a fidanzamento avvenuto. E poi dei musicisti che regalano il giusto sottofondo alla scena. Ci sono due ipotesi plausibili: la prima che Lu e Carla si siano fidanzate sul set, la seconda che si tratta di un momento di gioco fra le due attrici.

Elite, il video di Lu e Carla che si fidanzano è un gioco?

Al momento non sappiamo come siano andate davvero le cose, ma l’espressione in viso di Danna a fine video lascia pensare a uno scherzo. Non è detto che sia stato solo un gioco, però se Lu e Carla di Elite sono state insieme nella realtà la storia potrebbe essere già finita. Sui social infatti c’erano diverse foto delle due attrici insieme fino a poco tempo fa, oggi invece non ve n’è più traccia.