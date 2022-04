Élite 5, Patrick e Ivan fanno sognare i fan: “C’è chimica”, parla Lamoglia

Ivan e Patrick di Élite si mettono insieme nella prossima stagione? In attesa di scoprire come si evolverà il loro rapporto, i fan sono già certi del finale che vorrebbero per loro. Ivan è uno dei nuovi personaggi della quinta stagione di Élite, è interpretato da André Lamoglia, un attore brasiliano di 24 anni che è già entrato nei cuori dei fan della serie tv di Netflix. Non sempre un nuovo personaggio riesce a conquistare gli spettatori a primo colpo, ma con Ivan è successo e Lamoglia non può che esserne contento.

Sarà anche merito del rapporto con Patrick? Manu Rios è ormai uno dei volti di punta di Élite. Soprattutto dopo l’addio di due volti amatissimi, ovvero Guzman e Ander, l’interprete di Patrick è riuscito a farsi largo nei cuori dei fan e occupa un posto di rilievo. Certo, il cast originale rimarrà il cast originale, ma quando un nuovo personaggio funziona non può che essere un successo. Questo è il caso di Ivan di Élite interpretato da André Lamoglia, che si è trovato in un triangolo amoroso con i fratelli Patrick e Ari. Alla fine l’amore ha trionfato, Ari gli aveva fatto perdere la testa, ma è con Patrick che sentiva di essere sereno, in pace col mondo.

Alla fine, spinto anche dal padre Cruz, Ivan ha scelto Patrick e la loro storia è ancora tutta da scrivere. Nella prossima stagione, s’intende. In attesa di scoprire cosa gli sceneggiatori sceglieranno per loro, André Lamoglia ha parlato delle scene con Manu Rios. Se sullo schermo la sintonia fra i due era tangibile ed evidente è perché c’è, esiste anche nella realtà: lo ha confermato l’attore brasiliano. In una intervista rilasciata a GQ Brasil, André ha detto:

“È stato molto più facile da filmare di quanto pensassi. Mi sentivo davvero a mio agio quando dovevo farle. Manu mi ha fatto sentire a mio agio, davvero. Il fatto che andiamo d’accordo è ottimo per la serie e per le scene perché si ha già una certa intimità, una certa chimica”

Insomma, non è stato difficile superare l’imbarazzo delle scene più intime perché tra di loro è nata subito una bella amicizia. Ivan e Patrick fuori dal set sono amici, ma il fatto che Lamoglia abbia parlato di chimica non può che far sognare i fan. Difficile che scatti la scintilla anche nella realtà, Manu Rios e André Lamoglia non stanno insieme e se ci fosse la possibilità che nasca qualcosa fra loro lo avrebbero già detto… O magari no? Per quanto riguarda le scene di intimità, invece, André aveva già rivelato che hanno usato delle protezioni, quelle che si usano sui set di solito.