Elite 4, riprese interrotte dopo due giorni: attore positivo al Coronavirus

Le riprese di Elite 4 sono state interrotte. Il rischio che potesse succedere è stato messo in conto dalla produzione tornando sul set dopo il Coronavirus, questo è sicuro. In realtà è un rischio che riguarda tutte le produzioni che hanno ripreso a lavorare dopo la fase più acuta dell’emergenza, quindi non solo quella di Elite ma di tutte le serie tv e le fiction che sono tornate sul set. Oggi però siamo qui a raccontarvi che la serie incentrata sugli studenti del liceo Las Encinas ha subito un brusco arresto dopo soli due giorni. Le riprese della quarta stagione infatti sono cominciate il 3 agosto, l’altro ieri in pratica. Eppure già ieri, martedì, è stato trovato un attore positivo al Coronavirus. La Spagna sta vivendo una piccola seconda ondata di contagi e pare abbia colpito anche il set di Elite. Non si conosce ovviamente il nome dell’attore coinvolto nel caso di positività.

Elite 4, attore positivo al Coronavirus: riprese della quarta stagione interrotte

Il portale FormulaTV che ha dato la notizia sullo stop delle riprese ha anche raccolto la conferma da parte di Netflix. Nella notizia infatti si legge che la piattaforma ha confermato la pausa delle registrazioni. Il test positivo è stato rilevato ieri, nel secondo giorno delle riprese. Immaginiamo sia accaduto nella quotidiana attività di monitoraggio di tutto il cast e di tutti gli addetti ai lavori, cosa che si fa su tutti i set. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su quando ricominceranno le riprese. Adesso verranno effettuati nuovi test a tutte le persone presenti sul set e solo dopo i risultati si deciderà il da farsi. Gli attori potrebbero essere messi tutti in quarantena infatti, oppure con un risultato negativo per tutti si potrà continuare a girare. Almeno le scene che non riguardano il personaggio dell’attore di Elite 4 positivo al Coronavirus.

Attore di Elite positivo al Coronavirus, necessario interrompere le riprese della nuova stagione

Tutto è sospeso quindi in attesa di ulteriori risvolti. Se la pausa non dovesse durare a lungo probabilmente non avrà ripercussioni sulla data d’uscita di Elite 4. Se invece dovesse protrarsi per un tempo importante, allora è facile immaginare che la data slitterà. Rimaniamo in attesa di ulteriori notizie!