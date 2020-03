Elisabetta Imelio, bassista dei Prozac+, è morta a 44 anni: musica a lutto

By

Elisabetta Imelio, bassista dei Prozac + e dei Sick Tamburo, è morta a 44 anni: musica a lutto. Raggiunse il successo nazionale con il brano ‘Acida’ nel 1998

Si è spenta a soli 44 anni Elisabetta Imelio, bassista e cantante dei gruppi punk italiani Prozac+ e Sick Tamburo. L’artista, da tempo, lottava contro un tumore al seno e al fegato ed è morta al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, la zona di cui era originaria. La sua carriera musicale aveva preso avvio negli anni Novanta. Elisabetta aveva raccolto l’eredità del movimento artistico punk pordenonese, noto in ambiente musicale come “The Great Complotto”. Insieme a Gian Maria Accusani ed Eva Poles aveva fondato i Prozac+, con i quali raggiunse la fama nazionale nel 1998 con il singolo “Acida”. Dopo lo scioglimento del gruppo, nel 2007, formò sempre insieme ad Accusani i Sick Tamburo, con i quali pubblicò cinque dischi, l’ultimo uscito nel 2019.