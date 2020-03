Elisabetta II quarantena, come sta: la foto ufficiale, caccia agli oggetti rari

Elisabetta, Buckingham Palace pubblica una foto della regina: come sta. Intanto scatta l’inventario degli oggetti che la attorniamo nel salotto del Castello di Windsor

In questi giorni, soprattutto dopo che il Principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus e che si è diffusa la notizia (al momento smentita) della morte del Principe Filippo (marito della Regina), è scattato l’allarme attorno alla regina Elisabetta II. Sui tabloid britannici, e di riflesso, in tutto il mondo, è circolato di tutto sul conto della sovrana 93enne. Per questo, fonti ufficiali vicino a lei hanno pensato di mettere a tacere ogni sorta di fake news: Buckingham Palace ha così rilasciato nelle scorse ore una foto della regina che parla al telefono con il Primo Ministro Boris Joonson. Obiettivo: placare definitivamente le news allarmistiche circolanti in ogni angolo del globo. Nello scatto la regina è mostrata nel suo salotto privato nel Castello di Windsor, abitazione in cui sta passando la quarantena. E subito è scattata la curiosità relativa agli oggetti presenti nella foto.

Curiosità del salotto del Castello di Windsor: la regina in quarantena

La stanza in cui viene mostrata Elisabetta II è un luogo solitamente chiuso al pubblico e quindi ancor più interessante. A fare l’inventario dell’oggettistica intravista nello scatto ci ha pensato Dagospia: “Immancabili le statuette dei suoi amati corgi, ma anche quelle di una guardia reale. E poi ancora cavalli, candelabri e vasi, orologi e un antico piatto con foglie di cavolo di Wedgwood. Immancabile il divano con la stampa floreale.”

Il Principe Filippo è morto? Arriva la smentita

Nelle scorse ore è rimpallata su tutti i siti del mondo la presunta morte del Principe Filippo, marito 98enne della sovrana. Alcuni spifferi hanno mormorato che la regina non vorrebbe dare la notizia per non allarmare ulteriormente l’opinione pubblica e perché in questo momento non potrebbe essere celebrato il commiato reale. Tuttavia fonti di Buckingham Palace hanno smentito il decesso del Duca di Edimburgo.