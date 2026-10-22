Elisabetta Gregoraci pazza di Lodovico Patti di 20 anni meno di lei, la reazione di Briatore: il gossip

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci, 46 anni, e Lodovico Patti, imprenditore che ha circa vent’anni meno di lei. I due sono stati sorpresi dal settimanale Diva e Donna a Milano, dopo aver consumato una cena romantica in un ristorante. Le paparazzate li hanno immortalati insieme fuori dal locale. Il magazine parla di una coppia ormai inseparabile, diffondendo anche una voce curiosa: Flavio Briatore, ex marito della conduttrice calabrese, “è geloso”.

Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti inseparabili. E Flavio Briatore sarebbe geloso

Al momento Briatore non ha in alcun modo commentato lo spiffero sul suo conto e nemmeno la relazione dell’ex moglie. Quel che è certo è che Gregoraci e l’ex marito continuano a vivere a Montecarlo, in due case che si trovano a pochi metri di distanza. Una scelta fatta dopo la separazione, per essere entrambi presentissimi nella vita del loro figlio Nathan Falco.

Tornando a Patti e Gregoraci, si è mormorato per mesi che avessero iniziato a frequentarsi. Le indiscrezioni sono state confermate dai diretti interessati lo scorso agosto: Elisabetta ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi scatti del suo viaggio in Malesia e in alcuni è apparso il giovane imprenditore. L’ufficializzazione del rapporto sarebbe arrivata a distanza di circa un anno dal loro primo incontro galante.

Infatti la conduttrice e Lodovico, prima di uscire allo scoperto, si sarebbero visti in gran segreto per mesi. Anche se in qualche frangente sono stati pizzicati dai paparazzi. Come a inizio estate, quando furono immortalati a Ibiza, intenti a scambiarsi sguardi complici e tenerezze in spiaggia.

Il fatto che Gregoraci abbia ufficializzato lei stessa sui social la relazione ha destato molta curiosità. Perché è la prima volta che opta per una scelta simile da quando si è lasciata con Briatore nel 2017. La decisione spinge a credere che la love story sia ben avviata e considerata dalla showgirl e da Patti importante.

Chi è Lodovico Patti

Lodovico Patti è originario di Lodi. Non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e lavora nell’azienda di famiglia, una realtà imprenditoriale attiva nel settore dell’edilizia e del commercio del legname.