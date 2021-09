Elisabetta Gregoraci parla di Covid a Domenica In: scoppia la polemica

Elisabetta Gregoraci è tornata in tv. La showgirl è stata ospite, in collegamento, di Mara Venier a Domenica In, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 26 settembre 2021. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata invitata a parlare dell’emergenza Coronavirus: EliGreg ha raccontato la sua esperienza personale col figlio Nathan Falco, che ha undici anni, e di come a Montecarlo si convive col virus.

Elisabetta Gregoraci ha assicurato che la situazione nel Principato di Monaco è decisamente più tranquilla rispetto all’Italia. A detta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip si vive in maggiore sicurezza perché tutte le persone che ricoprono un ruolo pubblico, come le maestre, hanno la doppia vaccinazione. Tutti i bambini, inoltre, devono sottoporsi a un tampone rapido e molecolare quando manifestano sintomi che potrebbero ricondurre al Covid.

“Qui sono più severi. Non si può accedere a nessun luogo senza Green Pass con doppia vaccinazione. Se vaccinerò mio figlio? Certo, appena si potrà”, ha fatto sapere Elisabetta Gregoraci a Domenica In. L’intervento televisivo della 41enne è stato però piuttosto contestato sui social network. Molti telespettatori non hanno apprezzato le dichiarazioni della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci contestata a Domenica In

“Gregoraci e Briatore stanno sempre a criticare l’Italia, hanno rotto, basta!”, si è lamentato qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha invece fatto notare: “La Gregoraci che paragona Montecarlo (15mila abitanti) all’Italia che ne ha 60 milioni”. “Adesso anche il parere di Elisabetta Gregoraci…”, hanno ribadito altri, che avrebbe preferito l’intervento di un personaggio diverso.

Più duro il commento di uno spettatore:

“Spiegatemi l’utilità di intervistare la Gregoraci che abita a Montecarlo con figlio in una scuola privata! Non credo che rappresenti la maggioranza delle famiglie italiane!”

C’è anche chi ha preso le parti di Elisabetta Gregoraci. “Brava Elisabetta, rispetto delle regole e fiducia ai medici”, ha scritto un fan. Un altro ha invece puntualizzato: “Ottimo messaggio quello di Elisabetta Gregoraci. Fidiamoci dei medici”. E poi ancora: