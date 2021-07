Elisabetta Gregoraci: “Opinionista GF Vip? Ecco perché non posso farla”

Elisabetta Gregoraci si racconta. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl ha fatto il punto sulla sua attività professionale e sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 che l’ha vista protagonista nella prima parte del reality (poi ha deciso di abbandonare per trascorrere il natale con suo figlio Nathan Falco).

Di recente ha lavorato ad ‘Anno Zero‘, brano che la vede protagonista: vuole tentare il percorso musicale? “No”, spiega la conduttrice calabrese, che aggiunge di essersi comunque molto divertita nel cimentarsi con la canzone. Per confezionarla ha dovuto studiare prendendo lezioni dai “coach musicali“. Ne è uscito un brano allegro: “C’è voglia di spensieratezza dopo il lockdown. Un pezzo così ti mette di buon umore”, assicura.

Spazio quindi a Battiti Live, che dal 13 luglio e per cinque serate sbarcherà su Italia Uno. Da cinque anni alla guida dello show c’è proprio lei, ‘Eli’, assieme ad Alan Palmieri. “Saranno dei ‘Battiti’ pazzeschi. Anche i cantanti che vengono ad esibirsi hanno tanta voglia di rinascita”, ragiona la Gregoraci che poi si sposta su un tema che l’ha vista protagonista per mesi, il Grande Fratello Vip.

“Un’esperienza forte e dura”, afferma l’ex moglie di Briatore, dicendo che se tornasse indietro la rifarebbe. Anche perché, assicura, ha avuto un riscontro assai positivo da parte del pubblico. C’è persino chi ha fondato pagine social in suo onore, chi le manda regali di ogni tipo a casa e ha trasformato alcune sue frasi – ad esempio il “Ma cosa ne sai tu?” rivolto ad Antonella Elia – in tormentoni social.

E adesso? Dopo Battiti Live, a cosa punta in tv? C’è qualche progetto o qualche desiderio? Elisabetta ricorda che per anni ha guidato Made in Sud e appunto Battiti Live, realizzando due suoi desideri: condurre uno show musicale e uno comico. Ora l’obiettivo è prendere le redini di un “talk dove ci sono storie vere, emozioni”. Chissà se arriverà una proposta in tal senso.

E un ritorno al Grande Fratello Vip? Magari nel ruolo di opinionista? Al momento quelle caselle sono già stata riempite (Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, per la sesta edizione del reality in partenza il prossimo autunno, hanno preso il posto di Pupo e Antonella Elia). In futuro, però, chissà… Lei sarebbe disponibile? “Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose. O meglio a volte sì e a volte no. E li bisogna esserlo sempre”. Insomma, lo scranno da opinionista non fa per lei.