Elisabetta Gregoraci imbruttita per girare l’ultimo film: la trasformazione

Elisabetta Gregoraci si racconta: il ritorno a Made in Sud e l’ultimo progetto con Mimmo Calopresti

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una donna dalle mille risorse. Intervistata dal settimanale Gente, nell’ultimo numero in edicola, la showgirl ha raccontato di starsi cimentando in diversi progetti e, pertanto, di essere al momento sommersa dagli impegni lavorativi. “Sto vivendo un periodo molto intenso, soprattutto nel lavoro” ha dichiarato “Dal 4 marzo, per sette puntata, sono in onda con Made in Sud. Dopo sette conduzioni avrò però un ruolo diverso. La mia sarà una partecipazione straordinaria, divertente, comica, mi vedrete in una luce inedita”. A tenerla impegnata, però, non è stato solo il suo ritorno in TV. L’ex di Flavio Briatore, difatti, durante la sua intervista ha rivelato di aver finito da poco un lavoro con Mimmo Calopresti, regista e sceneggiatore che ha voluto Elisabetta Gregoraci tra le protagoniste del suo ultimo film.

Elisabetta Gregoraci imbruttita per girare il suo ultimo film: primo ruolo drammatico per la showgirl

Il ruolo che Elisabetta Gregoraci interpreterà nel film di Mimmo Calopresti è quello di un personaggio complesso, per alcuni tratti disperato. “Il mio ruolo è drammatico, siamo negli anni ’50 e io sono la moglie di un uomo con una certa influenza nel paese, con lui conduco una vita complessa” ha spiegato. Entrare nella parte? Non è stato facile ed ha richiesto anche una trasformazione fisica visibile. “Nel film sono una donna che sta sempre un passo indietro al suo uomo” ha dichiarato “Ho girato struccata, imbruttita, segnata da occhiaie evidenti, mi ha trasmesso moltissimo calarmi in quei panni, in quella personalità così intensa e forte”.

Per calarsi nel ruolo del suo personaggio, come accennato sopra, Elisabetta Gregoraci ha dovuto letteralmente imbruttirsi. “Avevo mani troppo curate e me le hanno rovinate, mi hanno reso più folte le sopracciglia e reso violacee le labbra” ha raccontato la showgirl. Se questo le è costato sacrifici? Assolutamente no, anzi, per lei è stato stimolante. “Per me recitare significa calarsi a 360 gradi nella parte” ha affermato la Gregoraci “Non mi crea nessun problema essere diversa da come sono”.