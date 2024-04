Elisabetta Gregoraci, grave lutto in famiglia: “Giorni pesanti”

Elisabetta Gregoraci ha attraversato dei giorni molto difficili. In una storia pubblicata poche ore fa sui social ha difatti rivelato ai suoi follower di aver recentemente avuto un grave lutto in famiglia.

Questa mattina la showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram ufficiale per condividere con i fan un momento complicato che sta attraversando. Elisabetta, poco dopo essersi preparata per un’intervista con Netflix in merito ad un progetto ancora top secret che la vede coinvolta, ha difatti rivelato con un video di aver avuto un grave lutto in famiglia negli ultimi giorni. Gregoraci, tuttavia, non ha voluto rivelare di chi si trattasse per rispettare la volontà dei familiari.

Di seguito le parole di Elisabetta per annunciare ai suoi follower il lutto che l’ha colpita negli ultimi giorni:

Buongiorno a voi! Cerco di tirarmi su, ho avuto delle giornate molto pesanti, dove l’umore è stato veramente non felice. Ho perso una persona a me cara, ma rispetto la volontà della mia famiglia e non dirò altro. Sono stata molto giù anche per questo motivo perché era una persona a me molto cara.

La showgirl, ex modella e conduttrice televisiva ha poi aggiunto che la vita deve andare avanti, cercando di farsi forza nonostante la grave perdita. La sua voce, tuttavia, risultava rotta dalla commozione ed i suoi occhi visibilmente lucidi. In accompagnamento al video in cui la si vede rivolgersi direttamente ai suoi follower ha aggiunto anche una didascalia in cui spiega brevemente quanto già detto a parole. Elisabetta ha poi ricordato la giornata mondiale del libro che ricade proprio oggi, menzionando il suo libro per bambini intitolato “Mamma Elisabetta racconta”.

La preoccupazione dei fan

Negli ultimi giorni i fan della showgirl si erano preoccupati per il suo stato, avendola notata più assente sui social e con un viso meno sorridente rispetto al solito. Qualcuno aveva addirittura pensato che potesse trattarsi di un peggioramento delle condizioni di salute del suo ex marito, Flavio Briatore. Anche dopo l’annuncio sul social la preoccupazione dei follower è ricaduta su di lui. L’imprenditore ha difatti recentemente subito un delicato intervento al cuore dopo aver scoperto di avere un tumore. Non c’è tuttavia nulla di cui preoccuparsi: Flavio sta bene. Briatore si è difatti mostrato sereno, felice ed in netta ripresa nelle sue storie di Instagram.