Elisabetta Gregoraci e Matteo, ex di Lindsay Lohan, sono stati davvero insieme. Il gossip risale a circa un anno fa ed è stato rispolverato anche adesso che lei è chiusa nella Casa più spiata d’Italia. Ed è proprio al Grande Fratello Vip 5 che la Gregoraci si è lasciata andare e ha raccontato una pazzia d’amore che Matteo ha fatto per lei. Prima di cena, i concorrenti erano radunati in salotto e Tommaso Zorzi stava raccontando degli episodi della sua vita in cui ha fatto le cosiddette “scene madri”, di cui ha spesso parlato nella Casa.

Tommaso ha raccontato anche di una volta in cui ha sequestrato il passaporto a un suo ex per non farlo partire. La Gregoraci è intervenuta e ha detto che è successo anche a lei un episodio molto simile. Ma l’uomo in questione ha fatto di più:

“Lo hanno fatto anche a me per non farmi partire. Poi hanno organizzato un viaggio, in un’ora, dall’altra parte del mondo. E siamo partiti. Pochi giorni e siamo tornati”.

Aveva un enorme sorriso mentre raccontava questo episodio, spiegando che a lei piace molto quando le organizzano queste sorprese. Stefania Orlando ha chiesto di chi stesse parlando e Elisabetta ha preferito non rispondere. Peccato che si sia tradita da sola poco dopo! I racconti di Zorzi sono andati avanti e a un certo punto ha parlato della sua amicizia con Lindsay Lohan. La Gregoraci è intervenuta di nuovo dicendo di aver incontrato spesso l’attrice, anche a Monaco. Pare che la Lohan frequenti spesso la città in cui vive Elisabetta e Tommaso ha confermato, dicendo di essere stato a Monaco insieme al Lindsay.

Sentendo queste parole, la Gregoraci ha detto a Tommaso che probabilmente hanno delle amicizie in comune. Lui ha chiesto chi e Elisabetta ha fatto il nome della persona in questione, ma sottovoce e coprendo la bocca con la mano. Anzi, pensando di coprire la bocca, perché in realtà aveva una telecamera puntata addosso e si è letto chiaramente il labiale: “Matteo”, ha detto. Per poi aggiungere a voce alta: “È stato con lei”. Quindi parlava dell’ex di Lindsay Lohan.

Tommaso ha detto di aver conosciuto Matteo e quindi Elisabetta si è avvicinata a lui per parlargli sottovoce. Si è udito leggermente che dicesse “è stato con me”, o qualcosa di simile, portandosi la mano al petto. No, non per darsi i famosi colpetti, ma per indicare che stava parlando di lei. La conferma è arrivata quando Elisabetta ha detto, stavolta a voce alta, che è lui quello della storia del passaporto. Flirt confermato, quindi.