Elisabetta Gregoraci e la corte “dell’ex di una nota conduttrice Mediaset”

Elisabetta Gregoraci è sempre più corteggiata. L’ex moglie di Flavio Briatore, dopo aver vissuto mesi sulla cresta del gossip (la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 l’ha proiettata nell’olimpo dei protagonisti della cronaca rosa recente), continua a professarsi single. Diverse gole profonde le hanno affibbiato una lunga lista di flirt. Lei non ha mai vacillato, o quasi: con il pilota Stefano Coletti pare che ci sia stata (c’è ancora?) più di una amicizia, anche se la showgirl calabrese mai l’ha confermata. Fatto sta che da qualche settimana ‘Eli’ è molto meno chiacchierata. Non per questo, però, meno corteggiata. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha sussurrato che…

Che la Gregoraci da mesi sarebbe corteggiatissima da un ex di una nota conduttrice Mediaset, sua coetanea. Di chi si tratta? Elisabetta ha 41 anni, essendo nata l’8 febbraio 1980 sotto il segno dell’Acquario. In forza al Biscione, chi ha la sua età e un ex ingombrante? La ‘caccia all’uomo’ è aperta, ognuno tragga le proprie conclusioni. Il settimanale diretto da Umberto Brindani aggiunge che la conduttrice calabrese non ha ancora ceduto alle avance ma chissà che prima o poi possa concedere una possibilità al tenace corteggiatore.

Nei mesi scorsi, tra le tante voci circolate sulla Gregoraci in merito ai suoi affari di cuore, si è fatta strada in modo tambureggiante pure l’ipotesi di un presunto ritorno di fiamma con Flavio Briatore. Il can can mediatico ‘rosa’ è cominciato quando l’imprenditore piemontese e la showgirl hanno presenziato ad alcuni eventi in coppia e quando hanno trascorso degli scampoli di vacanza assieme.

In realtà, almeno ufficialmente, stando a sentire quello che la stessa Elisabetta ha confidato in più occasioni, non c’è stata alcuna re-union. Con Briatore i rapporti sono ottimi e spesso ‘Eli’ passa parecchio tempo con lui per il bene del figlio, Nathan Falco. La passione, però, sembra che sia del tutto sfiorita. Altrimenti detto non c’è spazio per alcun ritorno di fiamma al momento, anche se resta profonda stima e intenso affetto tra l’ex coppia.