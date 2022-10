Sono bastate un paio di foto di Elisabetta Gregoraci con Alessia, ex di Giulio Pretelli, a far esplodere l’ennesima bufera. Gli artefici sono ancora una volta i Prelemi: quando si tratta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre prontissimi a intervenire. In realtà non sono gli unici ad aver storto il naso e le accuse rivolte all’altra coppia, o ex coppia, sono giunte da ogni dove. Nelle scorse ore sono spuntate sui social le foto dell’incontro fra le due.

Anche la Gregoraci ha postato una foto sul suo profilo ma non con Alessia, bensì con Sophie, la nipotina di Pierpaolo Pretelli. E anche questa mossa non è piaciuta a tutti i Prelemi, anche se alcuni hanno subito invitato alla calma facendo notare che non possono prendersela con Elisabetta per una foto con una bimba. Chi invece non è stata risparmiata in alcun modo è proprio Alessia Pellegrino, ex di Giulio Pretelli. La foto delle due insieme è stata ripresa da Alessandro Rosica che per primo ha mosso delle accuse. Scendendo nel dettaglio, Rosica ha scritto che Giulio Pretelli e Alessia avrebbero preso in giro tutti, “finito gli aiuti di Pierpaolo” e per questo adesso “si affidano a Elisabetta. Che circo”.

Nei commenti tanti la pensano come lui, a dire il vero. Per esempio c’è chi ha accusato Giulio e Alessia di essere “due affamati di popolarità senza rispetto per i familiari”. Il riferimento è a Pierpaolo, a cui evidentemente avrebbero mancato di rispetto pubblicando una foto con Elisabetta Gregoraci. Il motivo si legge in un commento successivo, dove Giulio e Alessia si sono beccati anche degli “arrivisti e malati di fama”.

I Prelemi sono su tutte le furie con Alessia “visto cosa hanno passato Pier e Giulia grazie ai silenzi di questa signora”. E la signora in questione non è altro che Elisabetta Gregoraci. Ecco la spiegazione alla bufera dopo questo incontro tra Elisabetta Gregoraci e Alessia Pellegrino. Hanno interpretato tutto come una mancanza di rispetto a Salemi e Pretelli. Giulio non ha postato nulla sul suo profilo, invece.

C’è anche chi ha accusato Alessia e Giulio di essere in cerca di visibilità e di essere disposti a tutto pur di finire sotto i riflettori. Le fanpage Prelemi sono sul piede di guerra, e intendono combatterla togliendo il follow su Instagram a Giulio e Alessia. Questo almeno si legge sempre nei commenti. C’è anche chi ha invitato tutti a ragionare, soprattutto sul ruolo di EliGreg: “Se tu incontrassi la Gregoraci farebbe la storia e la foto anche con te. Non danneggia Giulia e neppure Pier”.