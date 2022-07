Elisabetta Gregoraci, aereo misterioso pure al Battiti Live: il messaggio

Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un aereo pure durante Battiti Live! I fan stavolta pare non abbiano nulla a che fare con il messaggio che è volato nei cieli della Puglia oggi pomeriggio. EliGreg, come la chiamano proprio i suoi fan, stava facendo le prove della tappa di Trani quando ha letto il suo nome in cielo. Non è la prima volta che succede, ma forse stavolta è stato per lei del tutto inaspettato. Quando era una concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto davvero tanti aerei, da parte dei fan e non solo! Già in quei mesi c’era un ammiratore segreto, o meglio un uomo che la corteggiava in modo serrato e non badando a spese. Sarà ancora lui?

Gli aerei per EliGreg erano diventati quasi un caso al GF Vip, anche perché Alfonso Signorini amava molto parlare della possibilità che ci fosse del tenero con Pierpaolo Pretelli. Proprio per questo motivo a un certo punto gli aerei lanciavano messaggi troppo chiari per essere ignorati: fuori dalla Casa c’era qualcuno ad aspettare Elisabetta. Non proprio un fidanzato, ma qualcuno che stava conoscendo meglio. Alla fine pare che quella relazione non è durata, o almeno non in pubblico. Chissà se sarà stato lo stesso mittente anche per l’aereo durante Battiti Live.

La Gregoraci stava facendo le prove a Trani di Battiti Live nel pomeriggio quando un aereo ha sorvolato il cielo con un messaggio per lei. C’era scritto questo: “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”. Un appuntamento, insomma. O forse un evento così importante da meritare di essere ricordato in questo modo. Anche perché, e non è un elemento da non considerare, inviare un messaggio aereo ha un costo non indifferente. Non tutti, insomma, potrebbero permetterselo.

L’aereo per Elisabetta Gregoraci durante Battiti Live è stato immortalato da Radio Norba, che ne ha messo una foto sui social. Non si conosce al momento la reazione della diretta interessata: Elisabetta non ha commentato l’accaduto sui social, né sul profilo di Radio Norba c’è scritto niente a tal proposito. Deciderà di commentare nelle prossime ore, o magari nei prossimi giorni? Oppure eviterà di aggiungere qualcosa, mantenendo il mistero sull’aereo, come durante il GF Vip?