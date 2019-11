Elisabetta Franchi: l’ultimo acquisto stupisce tutti! Cosa c’entra? La morte

Elisabetta Franchi intervista L’Assedio

Questa sera, durante la nuova puntata del programma L’Assedio, che va in onda ogni mercoledì dalle 21:25 in poi sul canale Nove, Daria Bignardi ha intervistato Elisabetta Franchi. Una donna che, pur essendo partita dal nulla, ha avuto il coraggio di inseguire i suoi sogni e renderli realtà. La Franchi è una delle Regine della moda italiana. Ha creato un marchio, che porta il suo nome, con il quale è riuscita ad arrivare anche oltreoceano. Grazie al suo brand è riuscita a dar lavoro a più di 300 persone e ad aprire ben 84 negozi sparsi in tutto il mondo. Elisabetta a Daria ha rilasciato una frizzante intervista, durante la quale ha parlato della sua vita, dei suoi successi, ed ha rivelato qualche particolare aneddoto appartenente al suo privato.

La vita della Franchi: da una realtà ‘disastrata’ alle grandi soddisfazioni

La stilista, nata nel 1968, infatti è cresciuta senza un padre, in una realtà ‘disastrata’, non ha potuto neppure frequentare il liceo a causa della sua condizione economica. Ma il bello è che lei non si è mai fermata. Non si è lasciata abbattere ed ha continuato a vivere la sua vita intensamente ed a coltivare quello che è sempre stato il suo sogno. E infine ha dedicato anima e corpo alla sua azienda, al suo brand. E di soddisfazioni, per lei, ne sono arrivate sempre più. Elisabetta, con i suoi abiti simbolo di eleganza, ha vestito donne importantissime, dalla carriera brillante. Un esempio? Angelina Jolie! Carattere vivace e spiritoso. La Franchi durante l’intervista con la Bignardi ha fatto alcune simpatiche rivelazioni sulla sua vita. La prima? Beh, ogni giorno uno dei suoi camerieri sveglia lei e la sua famiglia cantando, di sua iniziativa, alcune canzoni. Impossibile non iniziare la giornata sorridendo.

L’ultimo acquisto di Elisabetta Franchi? ‘La casa dell’aldilà’

L’ultimo acquisto di Elisabetta Franchi? Una super macchina? No. Un altro splendido yacht? Neppure! La stilista un paio di mesi fa ha deciso di comprare ‘la casa dell’aldilà’, quella che occuperà quando si abbandonerà al sonno eterno. A confessarlo è stata lei stessa dinnanzi ad una stupita Daria Bignardi: “Quando ho fatto i primi soldi, da buona italiana, ho comprato la casa. Oggi che comunque due soldini li ho fatti, cosa mi mancava? La seconda casa, quell’altra…quella dell’aldilà! Così due mesi fa ho deciso di andarla a cercare”. Inizialmente ha cercato a Bologna, poi però quando ha scoperto che il costo era super elevato (circa 290 mila euro), ha deciso di spostarsi nel cimitero del paese in cui vive e lì sta facendo costruire una cripta, con tanto di ruscello, che le è costata la bellezza di 100.000 euro.

“Sempre dietro l’angolo”, il rapporto ironico con la morte

La conduttrice de L’Assedio a quel punto gli ha chiesto se non sia un po’ presto per pensare ad acquisti di questo tipo, ed Elisabetta con la sua innata ironia le ha risposto: “Ma se non ci penso io chi ci pensa? Non è mai presto, perché la morte è dietro l’angolo”. Beh, affermazione più che vera! E a noi quindi non resta che fare i dovuti scongiuri!