Elisabetta Franchi, star su Instagram: la stilista ci ha insegnato 3 regole

La stilista Elisabetta Franchi e le sue perle di vita su Instagram

Seguita da oltre 1,5 milioni di followers su Instagram, Elisabetta Franchi ha azzerato completamente le distanze tra lei e il suo pubblico, diventando un modello di riferimento anche fuori dalle passerelle e dai suoi luccicanti showroom. Sui social, la stilista condivide attimi di vita privata, l’amore per il (secondo) marito Alan Scarpellini e i figli Leone e Ginevra (avuta dal suo primo e defunto marito Sabatino Cemmano), i suoi amati cani, le vacanze, le sue bellissime case, trasmettendo entusiasmo e armonia. Molti potrebbero invidiarla, ma il suo pubblico la ama profondamente. Perché? Perché Betty ci ha insegnato 3 regole.

1 Ogni traguardo è raggiungibile solo con il sudore

Non limitiamoci a guardare solamente il risultato, valutiamo il percorso. Con un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro, Elisabetta Franchi ancora oggi lavora sodo con il suo team (anche 10 ore di fila in ufficio), senza mai dimenticare da dove è partita. Il sogno realizzato di vestire tutte le donne del mondo è partito dalla sua bambola Betty, ma è stato conquistato tramite studio, sacrificio e determinazione.

2 La famiglia prima di tutto

Elisabetta Franchi è prima di tutto una moglie e una mamma. La famiglia ti ricarica, ti rigenera e ti permette di avere le basi su cui costruire un impero. Tra i mille impegni, la stilista dedica molto del suo tempo ai suoi affetti e ai suoi adorati cani (sostenendo anche progetti per quelli meno fortunati).

3 Icona di bellezza a 50 anni

Sosia italiana di Madonna, Elisabetta Franchi mostra un fisico mozzafiato a 50 anni. Il segreto? Una sana alimentazione e attività fisica. “E’ sempre questione di cosa vuoi fare da grande“, così la Betty commenta la camminata mattutina di 10 km. Anche in questo caso, la Franchi, sempre costante negli allenamenti, ci insegna che bisogna faticare per ottenere dei risultati.

L’ultima collezione Elisabetta Franchi Autunno/Inverno 2019-2020

A dimostrazione della semplicità che la contraddistingue, la Franchi, intervistata dopo l’uscita della nuova collezione FW 2019-2020, racconta: “Ho preso per mano una first lady degli anni 60 ed ho deciso di fare un lungo viaggio con lei e di catapultarla nello spazio. Questo è il mood della mia nuova collezione. Le donne hanno bisogno di riscoprire la propria sensualità, anche non mostrando troppo il corpo, ma camminando bene, indossando bene un bell’abito, aprendo in una maniera sensuale una borsa, senza esporre troppo“. Presto sapremo ancora più di lei, perché la Franchi sarà protagonista di un progetto televisivo che la vedrà protagonista.