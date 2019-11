Elisabetta Franchi, la classifica è prestigiosa ma qualcosa non va: il post

Elisabetta Franchi scopre di essere in una classifica importante. Per lei, però, c’è qualcosa che non va.

Da Elisabetta Franchi c’è tanto, anzi, tantissimo da imparare. Lei è una di quelle persone, di quelle donne, che nella vita sono riuscite a realizzare i propri sogni, pur essendo partite da zero. È la personificazione della celebre frase che spesso e volentieri pronunciamo: “Se vuoi puoi”. La stilista ha dato vita ad un vero e proprio impero creando un brand, divenuto super celebre, che porta il suo nome. Prima di arrivare a questo, Elisabetta ha conosciuto il lavoro e la fatica, ha costruito la sua carriera mettendo su un mattone alla volta ed oggi è una delle più grandi imprenditrici italiane.

Elisabetta Franchi è tra i 100 manager del 2019: ma le donne nella classifica sono poche

Per questo motivo la rivista Forbes la inserita nella classifica dei 100 manager vincenti del 2019. Lei ne è felicissima e sui social ha ringraziato. Ma, oltre a questo, ha fatto notare che in quel prestigioso elenco c’è qualcosa che non va. Qualcosa che spera, tanto, cambi in futuro: ci sono poche donne e molti più uomini. Pensate che su 100 persone le donne sono solamente 10. “Forbes, grazie per avermi inserita nei 100 manager vincenti nel 2019”, ha scritto Elisabetta Franchi che poi ha aggiunto: “Bello notare che siamo 10 donne e 90 uomini… ma sono sicura che fra 10 anni ribalteremo la lista!”. Di speranza ce n’è e tanta. Chissà se le cose cambieranno davvero.

Le donne applaudono ad Elisabetta Franchi: “Un esempio per tutte noi”

Inutile dirvi che il post e le parole della stilista hanno ricevuto un gran riscontro positivo. Sono tante le donne che si sono unite al messaggio della Franchi e che si sono congratulate con lei. Per esempio una follower le ha scritto: “Complimenti Elisabetta, sei uno splendido esempio per tante donne, seguire i propri sogni e impegnarsi al massimo per realizzarli. Ti meriti tutto”. Ovviamente il problema non è nella classifica o in chi l’ha stilata, ma è nella società che spesso tende a dare più importanza agli uomini e a spintonare le donne.