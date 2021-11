Elisabetta Canalis spiega perché su Instagram si chiama Little Crumb

Tempo di confidenze per Elisabetta Canalis. Durante un’ask con i suoi follower la soubrette sarda – tornata in Italia per il programma Vite da copertina e per alcuni ingaggi pubblicitari – ha svelato il motivo per il quale si chiama Little Crumb su Instagram. Un account molto seguito, soprattutto nel Belpaese, in Germania e Stati Uniti, con all’attivo ben 2.9 milioni di seguaci.

“Da cosa deriva il nome Little Crumb?”, ha chiesto un utente. La spiegazione di Elisabetta Canalis non è tardata ad arrivare:

“Mio padre da piccola mi chiamava briciolina (little crumb in inglese). Quando ho creato questo account volevo rimanesse anonimo e fotografavo solo i numeri 12 che vedevo dappertutto. Poi, però, le persone hanno iniziato a trovarmi e non ho mai avuto davvero voglia di cambiare il nome col mio vero”

Un omaggio indiretto anche al padre, al quale Elisabetta Canalis è sempre stata molto legata. L’uomo è venuto a mancare nel 2017, all’età di 78 anni, a causa di una grave malattia. Per curarsi il signor Canalis aveva deciso di sottoporsi ad alcune cure a Los Angeles, dove da tempo Elisabetta vive con il marito ortopedico Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Cesare però non ce l’ha fatta ed è deceduto proprio in California: in vita era stato uno dei medici più in vista della Sardegna. Per anni aveva infatti diretto la clinica radiologica dell’Università di Sassari.

Le altre confidenze di Elisabetta Canalis

Su Instagram Elisabetta Canalis si è lasciata andare ad altre confidenze legate alla sua vita privata. In particolare l’ex Velina di Striscia la notizia ha rivelato cosa mangia ogni giorno, quanto tempo si allena e quali creme di bellezza utilizza.

Su fronte dell’alimentazione Elisabetta ha ammesso di bere almeno tre litri d’acqua al giorno. Colazione con corn-flakes, a pranzo frullato di banane, proteine in polvere e burro d’arachidi. A cena invece carboidrati e proteine. Durante la giornata la Canalis assume integratori ed elettroliti.

La soubrette è da sempre molto sportiva: ogni settimana pratica boxe e kickboxking. A volte fa pure pilates. Generalmente la Canalis cerca di fare dell’attività sportiva tre volte a settimana. In più Elisabetta ha spifferato di utilizzare diverse creme di bellezza, sempre di qualità, per contrastare le rughe.