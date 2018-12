Elisabetta Canalis: ecco cosa pensa delle colleghe che indossano pellicce vere

Elisabetta Canalis contro l’uso di pellicce vere: la showgirl a sostegno della causa animalista

Elisabetta Canalis si è spesso spesa attivamente a favore delle cause animaliste. I diritti degli animali e la tutela di questi ultimi sono stati argomenti da lei trattati con grande serietà e impegno. Una delle battaglie portate avanti dall’ex velina di Striscia la notizia, sempre in riferimento al mondo degli animali, è quella che riguarda l’utilizzo di pellicce vere come capi di abbigliamento. In uno degli ultimi post condivisi sul suo profilo Instagram, per esempio, oggi la Canalis ha mostrato quello che resta di un animale una volta privato della propria pelliccia. L’immagine pubblicata è molto cruda ma ha raggiungo comunque un numero considerevole di like nel giro di pochissimo. Segno questo che molti dei suoi follower sono sensibili al tema.

Elisabetta Canalis: ecco che cosa pensa dei personaggi famosi che indossano pellicce vere

Tra gli utenti che hanno commentato l’ultima foto di Elisabetta Canalis una persona in particolare ha attirato l’attenzione della showgirl. Una ragazza, nello specifico, ha palesato le sue perplessità nei confronti di una nota influencer italiana (di cui non ha fatto il nome) che ultimamente avrebbe sponsorizzato delle pellicce vere. Cosa pensa Elisabetta Canalis dei volti noti dello showbiz che indossano pellicce vere? “Io purtroppo ho ancora care amiche che non sono sensibili a questo tema. Alcune sono anche personaggi pubblici” ha risposto la Canalis. “Ho capito negli anni di lavoro e di supporto a cause animaliste che aggredendo si ottiene l’effetto opposto. L’odio genera odio e rimane fine a se stesso, anzi a volte si passa dalla parte del torno” ha aggiunto Elisabetta.

Elisabetta Canalis confessa: “Anche io vorrei scrivere tante cose sotto i post che promuovono pellicce vere ma mi trattengo”

Vedere sponsorizzare una pelliccia vera, comunque, da sempre fastidio ad Elisabetta Canalis. “Anche io vorrei scrivere tante cose sotto i post che promuovono pellicce ma mi trattengo” ha confessato la showgirl. Come combattere il fenomeno? Di certo non attaccando senza mezze misure una persona (Ricordate quello che era successo con Emma Marrone l’anno scorso? Ecco, per esempio non così). “Penso che sia più costruttivo far vedere alla gente che si può fare a meno di un capo d’abbigliamento. Una pelliccia non è un’intera dieta vegana, non è cambiare radicalmente l’alimentazione, è semplicemente scegliere di compare, tra le tante cose che acquistiamo, quelle che provengono da tanta inutile sofferenza” ha infatti spiegato la Canalis.