Elisabetta Canalis giudice di un talent? Le rivelazioni della showgirl

Elisabetta Canalis si svela: il sogno di un talent-show e la vita a 40 anni

Elisabetta Canalis è tornata sul piccolo schermo italiano nei panni di Giulia nella seconda stagione de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. A Tv Sorrisi e Canzoni la showgirl rivela di essere molto felice del ruolo che le è stato assegnato, così come è stata entusiasta di poter tornare a lavorare al fianco del noto cantautore. Ricordiamo infatti che l’ex velina di Striscia La Notizia è stata valletta a Sanremo nel 2011 e nel 2012 quando il conduttore non era altri che Morando. Alla nota rivista settimanale, la Canalis ha svelato uno dei suoi più grandi sogni. A quanto pare, nella testa e nel cuore della donna c’è il desiderio di poter prendere parte ad un talent-show nelle vesti di giudice.

Elisabetta Canalis giudice per un talent-show? L’ex Velina svela i suoi sogni

Elisabetta ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni che le piacerebbe davvero molto poter prendere parte ad un talent, tant’è che se arrivasse una proposta del genere non esiterebbe un secondo ad accettare e tornare in Italia. “Per fare il giudice di qualche talent-show, far parte di una giuria è divertente, anche se poi, ahimè, mi affeziono ai concorrenti.” Staremo perciò a vedere se l’appello della Canalis verrà ascoltato da qualcuno in particolare. Intanto, la donna sta vivendo i suoi primi mesi da quarantenne e sembra non sentirne assolutamente il peso. “Il guaio dei bilanci è che molti dicono ho 40 anni ma non me li sento. Poi la carta d’identità ha una data diversa da quella che ti senti.”

Elisabetta Canalis e la vita in America: nuove rivelazioni

Nonostante Elisabetta viva a Los Angeles da ormai diverso tempo, dove ha anche deciso di far crescere sua figlia, la mancanza dell’Italia si fa sentire. La donna ha raccontato di tornare nel nostro paese sempre con molta gioia e che la scelta di vivere in America non è stata facile.