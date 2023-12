Elisa si ritira dalle scena per due anni: l’annuncio e la motivazione

Il 24 dicembre, su Canale 5, i telespettatori festeggeranno la Vigilia di Natale in compagnia di Elisa. Il 15 e 16 dicembre la cantante terrà due serate con tantissimi artisti al Forum di Assago, poi la settimana dopo, in un’unica puntata, verrà trasmesso lo spettacolo in tv. Dopodiché, Elisa ha annunciato che si prenderà una pausa.

Si chiama Intimate il suo nuovo disco, uscito l’8 dicembre, e che sta portando in tour. Questo nuovo progetto è molto particolare perché le due serate verranno svolte in collaborazione con Legambiente per lanciare un chiaro messaggio al governo, “che non si preoccupa del cambiamento climatico“. Elisa ha comunicato, però, che queste due serate rappresenteranno la chiusura di un percorso, poi avrà bisogno di una pausa di circa due anni.

Conoscendo la sua grande passione per la musica, sa anche che questo stop non sarà così netto: “Mi fermerò un attimo anche per quasi due anni. Sicuramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quello fatto sino ad ora con la musica, ma nemmeno vorrei rinunciare all’energia dell’atmosfera più intensa con pezzi up-tempo e anche incazzati in certi contesti. Abbiamo dato tutto e siamo arrivati ad una conclusione di un ciclo. Sono iperattiva e impiegherò il mio tempo in queste settimane, facendo cose come lo snowboard“.

Il progetto con Legambiente

Per Elisa è davvero importante parlare nel 2023 di cambiamento climatico e di lotta per l’ambiente. La cantante ha ammesso di sostenere il gruppo di attivisti “Ultima Generazione“. Secondo lei, “non recano danni permanenti” a differenza delle istituzioni che “non tutelano abbastanza il territorio“, facendo sì che “si verifichino tragedie“, come l’alluvione in Emilia- Romagna.