Elisa: “Mio marito era fidanzato con una mia corista, era mia amica”

Elisa si racconta: l’amore, la carriera e il legame con il marito Andrea

Elisa è una delle voci della musica italiana più amate e apprezzate nel nostro paese e all’estero. La cantante, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, si è oggi raccontata senza filtri, partendo dall’amore per il suo lavoro fino ad arrivare al legame profondo con Andrea, suo marito. “L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento” ha spiegato Elisa. L’artista, poi, ripensando ai momenti in cui tutto è iniziato, prima che lei e Andrea diventassero una coppia, ha dichiarato: “Stiamo insieme al 2008 ma ci conosciamo dal 1995 perché siamo compagni di band. Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora”.

Elisa e l’amore per suo marito Andrea: “Cotta di lui per un anno e mezzo prima che la cosa venisse fuori”

Elisa, oggi come il primo giorno, ha dichiarato di essere ancora molto innamorata di suo marito Andrea. “Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori” ha confessato la cantante “Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati”. Se ha paura che l’amore tra di loro possa un giorno finire? “Il mio per lui no” ha risposto senza esitazione Elisa “Il suo per me sì”. La stessa, però, poi ha anche aggiunto: “L’amore è davvero una cosa misteriosa. Lo canto solo da quando lo vivo. Scrivere la musica e le parole è qualcosa che mi accade, e di cui sono vittima inconsapevole”.

Elisa torna a parlare di Amici di Maria De Filippi: tornerà o vorrebbe ritornare nel talent?

Durante l’intervista è stato chiesto ad Elisa di parlare anche della sua esperienza come coach ad Amici. Il talent di Maria De Filippi è stato un progetto che ha coinvolto molto la cantante che, per questo motivo, oggi si dice contenta e non pentita di averne fatto parte. “Ad Amici ho capito che non ero quella timida e chiusa, che sapevo giocare in squadra, essere generosa, felice per i successi di qualcuno che non ero io, e questo è un valore enorme per me” ha affermato “Ora mi sento capita: un regalo prezioso”.