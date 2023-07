Elisa Isoardi pentita per il selfie con l’ex Salvini: il passo indietro

Si tratta di un periodo d’oro per Elisa Isoardi: la conduttrice di origini piemontesi è infatti appena stata confermata per i prossimi Palinsesti Rai 2023/2024. Dopo l’esperienza alla Prova del cuoco e l’assenza dal piccolo schermo per qualche anno, a partire dal 16 settembre la Isoardi sarà al timone di Linea verde Life in compagnia di Monica Caradonna. Per l’occasione la conduttrice ha rilasciato un’intervista al quotidiano Libero nella quale ha spiegato di essere libera dal punto di vista sentimentale ed è tornata sul famoso selfie con l’ex compagno Matteo Salvini.

Il pentimento per quel selfie con Matteo Salvini

Elisa Isoardi ufficializzò a tutti quella relazione così “impegnativa” con Matteo Salvini tramite la pubblicazione di un selfie che li ritraeva a letto. L’immagine fece il giro del web e alimentò voci e pettegolezzi sul loro conto. A oggi Elisa Isoardi ha rinnegato quel gesto e ha affermato che se potesse tornare indietro non commetterebbe più l’errore di condividere un momento così intimo della sua vita privata: “Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo”.

Detto, fatto: la conduttrice, dopo la fine della storia con Matteo Salvini, ha deciso di non alimentare più il gossip sul suo conto e tenere la sua vita privata ben lontana dai riflettori.

Il matrimonio e i figli

Attualmente il sogno più grande di Elisa Isoardi è quello di vedersi finalmente realizzata sul piano professionale e quando si è trattato di parlare di matrimonio e di figli la conduttrice ha affermato che in questo momento non si sente pronta per avere una famiglia: “Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta”.

Per il momento quindi non ci sarebbe la volontà di costruirsi una famiglia nei piani della conduttrice anche se, come affermato da lei stessa, mai dire mai.

La carriera di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi ha iniziato la sua carriera in qualità di modella e ha vissuto a Roma per studiare teatro. Si trasferì poi in quel di Milano per perseguire la carriera da modella anche se la sua fortuna riuscì a trovarla solo nel mondo della televisione, passando prima per la radio. Nel corso degli anni le sono stati affidati diversi programmi del Palinsesto Rai ma la vera occasione di farsi conoscere dal pubblico arrivò quando, nel lontano 2008, subentrò ad Antonella Clerici come conduttrice della Prova del Cuoco.

Nel 2009 condusse il Festival di Castrocaro ma il vero exploit arrivò solamente quando le venne affidata Linea Verde e la conduzione con Pupo dell’edizione di Miss Italia nel Mondo. Altre importanti esperienze e conduzioni televisive sono state: Unomattina, Unomattina in Rosa, Punto su di te e a Conti fatti. Infine dal 2018 al 2020 tornò alla Prova del Cuoco. Partecipò anche ad alcuni talent e reality come Ballando con le stelle e l’Isola dei famosi.

Insomma, quella di Elisa Isoardi è stata finora una vita professionale ricca di soddisfazioni e grandi risultati anche se non sono mancati i momenti di sconforto. A quasi vent’anni dall’inizio del suo percorso televisivo la conduttrice, nel corso dell’intervista, ha spiegato come i suoi punti di forza siano da sempre: determinazione, intraprendenza e curiosità.