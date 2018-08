Elisa Isoardi e Matteo Salvini: vacanze bollenti a Milano Marittima

Elisa Isoardi e Matteo Salvini in vacanza

Tempo di vacanze anche per il vice premier Matteo Salvini. Il leader della Lega Nord è stato paparazzato a Milano Marittima in compagnia della fidanzata Elisa Isoardi. I due sono stati beccati dai paparazzi di Chi in atteggiamenti passionali e intimi, prova che la storia d’amore procede a gonfie vele. Del resto è notizia di qualche settimana fa che la nuova conduttrice de La prova del cuoco e Salvini hanno preso casa insieme a Roma. Una convivenza che arriva a tre anni dall’inizio della relazione e che dimostra la serietà di questo rapporto. Tanto che in futuro non sono da escludere matrimonio e figli, anche se Matteo ha già due bambini avuti da due precedenti rapporti.

Matteo Salvini e Elisa Isoardi sono andati a convivere

“La vita in due ti dà una forza incredibile. Non temo alcuna sfida oggi e sono molto felice”, ha dichiarato di recente Elisa Isoardi a Diva e Donna, felice più che mai della sua convivenza con Matteo Salvini. Il Ministro dell’Interno e la presentatrice Rai hanno preso casa vicino a Palazzo Chigi, una location scelta per questione di comodità visto l’incarico del politico. Per la Isoardi, invece, si tratta di un cambio totale di quartiere, perché prima abitava in una zona più periferica. Per i due fidanzati si apre così una nuova fase della relazione, che potrebbe preludere a un impegno più ufficiale come il matrimonio. Un sogno per Elisa, che non ha mai nascosto la volontà di indossare l’abito bianco.

La vita privata di Salvini prima di incontrare Elisa

Prima di incontrare Elisa Isoardi, Matteo Salvini è stato sposato con una giornalista dalla quale ha avuto nel 2003 il primogenito Federico. Nel 2012 è invece nata Mirta, frutto della relazione con un avvocato. Nel 2015 l’incontro con Elisa Isoardi, avvenuto grazie ad amici in comune.