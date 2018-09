Elisa Isoardi e l’ammissione di Salvini: “Non avrebbe potuto dirmi cosa più bella”

Elisa Isoardi è tornata a parlare di Matteo Salvini: le ultime dichiarazioni sul fidanzato

Elisa Isoardi è molto innamorata di Matteo Salvini. Che, nonostante i numerosi impegni da Vicepremier e Ministro dell’Interno, riesce sempre a supportarla e sostenerla. Soprattutto in questo periodo importante, durante il quale la conduttrice piemontese ha preso le redini de La prova del cuoco, orfano dopo 18 anni di Antonella Clerici. “È un periodo molto impegnativo, ma fortunatamente ho accanto un uomo molto comprensivo”, ha detto l’ex modella al settimanale Vero Tv. “Lui è il mio primo fan, ma anche il mio primo critico. Mi segue, anche a distanza: a volte mi fa un complimento, altre mi fa un appunto. E io ne sono felice, in entrambi i casi”, ha confidato Elisa. E poi: “Matteo è una persona estremamente sincera. Mi ha confessato che è molto orgoglioso di me e che ammira il mio senso di responsabilità sul lavoro. Non avrebbe potuto dirmi una cosa più bella”.

Salvini ha incoraggiato Elisa a La prova del cuoco

E l’appoggio di Matteo Salvini a Elisa Isoardi si è visto soprattutto durante la prima puntata della nuova stagione de La prova del cuoco. In quell’occasione l’esponente della Lega Nord ha pubblicamente incoraggiato la fidanzata a fare del suo meglio per questa nuova avventura. “Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con La Prova del Cuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana”, ha cinguettato Salvini. Il rapporto con la Isoardi, iniziato tre anni fa, si è intensificato sempre più grazie alla convivenza a Roma, cominciata la scorsa estate. “La vita in due ti dà una forza incredibile. Non temo alcuna sfida oggi e sono molto felice”, ha dichiarato la presentatrice a Diva e Donna.

Matteo Salvini: la vita privata prima di incontrare Elisa

Prima di incontrare Elisa Isoardi, Matteo Salvini è stato sposato con una giornalista dalla quale ha avuto nel 2003 il primogenito Federico. Nel 2012 è invece nata Mirta, frutto della relazione con un avvocato. Nel 2015 l’incontro con Elisa Isoardi, avvenuto grazie ad amici in comune.