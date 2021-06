Elisa Isoardi, beffa dalla Rai e vicolo cieco in Mediaset: “Sparita dai radar”

La conduttrice è in attesa di proposte concrete che al momento stentano ad arrivare: la situazione non è delle più rosee

Il futuro di Elisa Isoardi in tv si fa sempre più nebuloso. Dopo la fine dell’esperienza a La Prova del Cuoco, l’ex di Matteo Salvini ha dovuto ripiegare su ruoli marginali, partecipando in qualità di concorrente a due trasmissioni: Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi. Nulla in contrario e nulla di cui vergognarsi, ma non è un mistero che un conto è ‘giocare’, un altro è stare al timone di un programma. Ed Elisa è quello che auspica di tornare presto a fare. Il punto è che la situazione, al momento, non è delle più rosee.

Oltre al danno, la beffa, verrebbe da dire, guardando ai palinsesti Rai della prossima stagione in cui si nota che su Rai Due, il sabato mattina alle ore 11:15, tornerà in onda la storica trasmissione Check Up. Proprio quella che era stata promessa alla Isoardi diversi mesi fa. Peccato che alla fine non se ne fece nulla. Ora il treno per Elisa pare che sia passato. Alla conduzione di Check Up, infatti, non dovrebbe esserci lei bensì una tra Elena Santarelli e Luana Ravegnini. Lo rende noto TvBlog che torna anche sulla conduttrice piemontese spiegando che è “sparita dai radar” delle trattative relative al piccolo schermo. Non è escluso comunque che possa tornare a breve con qualche novità. Ma…

Ma anche la pista che la voleva protagonista in uno show di Canale Cinque sembra che si sia raffreddata. Si era parlato di un programma nel fine settimana, addirittura si è mormorato che potesse sostituire Barbata d’Urso alla domenica pomeriggio ma l’ipotesi al momento è assai remota. Non le resta che attendere che si apra qualche spiraglio. E ciò non è detto che non possa accadere visto che a Mediaset c’è una rivoluzione in atto.

I vertici di Cologno Monzese starebbero pensando di ridimensionare drasticamente i salotti della d’Urso. A proposito di big, notizia dell’ultima ora, Alessia Marcuzzi ha detto addio al Biscione dopo 25 anni. Lo ha comunicato lei stessa con un post su Instagram. Insomma, qualche spazio si è aperto: resta da capire se Elisa proverà a infilarvisi e se davvero si vuole scommettere su di lei.