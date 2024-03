Elisa Isoardi alla domenica, via Francesca Fialdini. L’indiscrezione

Elisa Isoardi pronta ad approdare alla domenica pomeriggio. Prenderebbe così il posto di Francesca Fialdini. Secondo un’indiscrezione di Dagospia a sostituire la conduttrice di Da noi a ruota libera ce ne sarà un’altra che è tornata da poco sulla rete pubblica.

Il sito ha lanciato lo scoop. Sembra che la ex di Matteo Salvini sia pronta ad avere un altro programma tutto suo in Rai. La collocazione sarebbe quella della domenica pomeriggio. Una notizia inaspettata e spiazzante. Ciò andrebbe a confermare un’altra indiscrezione lanciata tempo fa. Ovvero che Francesca avrebbe perso il suo posto su Rai 1 per lavorare esclusivamente sul terzo canale.

Se ciò fosse vero bisognerebbe vedere se cambia solo la conduzione o proprio il programma. Perché è pur vero che la Rai vorrebbe evitare di riproporre un format simile a Domenica In. Inoltre, l’ultimo giorno della settimana la competizione è molto forte poiché su canale 5 ci sono prima Amici e poi Verissimo.

Dunque la Isoardi partirebbe subito con una bella sfida. Ma a prescindere dalla conduzione ci vuole un format forte, capace di attirare più persone ma che proponga anche spunti nuovi.

Il ritorno della Isoardi in Rai

A partire dalla seconda metà del 2023, Elisa è tornata in Rai, con la conduzione (flop) di Vorrei dirti che sul secondo canale. Nonostante questo tentativo non sia andato come sperato, poi dalla stagione successiva le è stato affidato un altro programma.

Dal 16 settembre scorso conduce Line Verde life. Ma ora sarebbe quindi pronta ad un’ulteriore promozione al pomeriggio domenicale.

La conduttrice è tornata in Rai dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, ma soprattutto dopo aver partecipato all’Isola dei famosi. Dopodiché è riuscita a tornare a condurre. Non è da tutti, anche per questo le hanno dato della raccomandata (essendo stata fidanzata con Salvini). Ma lei nega, poiché è tornata quando a capo c’era un altro governo ed è stata riconfermata anche se nel frattempo la situazione politica è cambiata.

Sostiene dunque di essere molto apprezzata dal pubblico e spera che questo possa esserle sempre così fedele. Soprattutto se dovrà affrontare una sfida del genere.