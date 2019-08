Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle 2020: “Ho detto sì a Milly”

Concorrenti Ballando con le Stelle 2020: ci sarà anche Elisa Isoardi

Le indiscrezioni degli ultimi mesi sono state confermate. Elisa Isoardi sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza la prossima primavera su Rai Uno. L’ex fidanzata di Matteo Salvini ha accettato l’invito di Milly Carlucci, che è rimasta colpita dalla collega quando è intervenuta nello show qualche mese fa, in qualità di ballerina per una notte. Dopo un periodo di riflessione, la Isoardi ha scelto di accettare la proposta della Carlucci. Anche se questo comporterà dei grossi sacrifici visto che da settembre, e fino alla fine di giugno, la Isoardi sarà al timone de La Prova del Cuoco, dove è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo. Riuscirà a conciliare ricette e prove di ballo?

Le parole di Elisa Isoardi su Ballando con le Stelle 2020

“Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”, ha dichiarato Elisa Isoardi al settimanale Diva e Donna – come riporta Tv Blog – confermando così pubblicamente la sua presenza nel varietà di Milly Carlucci. Elisa spera di avere al suo fianco Samuel Peron, tra i ballerini storici del programma. “Ci conto. È stato già il mio ballerino nel charleston. È uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio dalla gente”, ha puntualizzato la Isoardi.

Elisa Isoardi sarà anche nella giuria di Miss Italia 2019

Tra gli imminenti impegni di Elisa Isoardi pure quello di giurata a Miss Italia 2019. Accanto a lei ci saranno Milly Carlucci e Caterina Balivo. La Isoardi è entrata nel mondo dello spettacolo proprio grazie a Miss Italia, dove nel 2000 ha vinto la fascia Miss Cinema.