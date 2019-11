Elisa D’Ospina in ospedale: “Avevo un mioma”, il messaggio della modella

Elisa D’Ospina in ospedale per un intervento: la modella rivela che cosa è successo

Elisa D’Ospina sta insegnando alle donne italiane, e non solo, a sentirsi belle sempre e comunque, qualsiasi forma fisica abbiano. Anche con qualche chilo in più. E oggi, dall’ospedale in cui si trova, ha colto l’occasione per lanciare un altro messaggio forte ed importante: mai dimenticarsi di fare i controlli, la prevenzione è davvero molto importante. Si perché questa mattina la nostra amata modella, simbolo delle donne curvy, è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere un tumore benigno. Elisa non ha voluto creare nessun allarmismo ed è stata lei stessa a rivelare alle persone che la seguono quello che è successo e a dar loro aggiornamenti.

L’annuncio della D’Ospy: “Il mostricciattolo lo abbiamo cacciato”

Già ieri la D’Ospy, tramite le sue Instagram Stories ha mostrato la camera d’ospedale in cui si trova, ma prima dell’operazione, proprio per non far preoccupare nessuno, non ha voluto rivelare nulla. Dopo l’intervento, avvenuto in mattinata, ha svelato tutto. “Il mostriciattolo lo abbiamo cacciato”, ha esordito Elisa che, poi, ha spiegato: “Operazione andata bene. Grazie a tutti per i bei messaggi ora ci sarà bisogno di un po’ di riposo. Ho avuto un mioma, un tumore benigno delle cellule muscolari lisce dell’utero che andava tolto in quanto cresceva sempre più. Sono stata operata questa mattina, sono un po’ stordita ma più leggera”.

“Ragazze fate sempre i controlli”, il messaggio importantissimo

La modella, che regala anche splendidi tutorial a Detto Fatto, ha poi lanciato un messaggio davvero importante alle donne che la seguono: “Ragazze fate sempre i controlli, la prevenzione è importantissima”. Ed ha ragione, mai dimenticare di verificare il proprio stato di salute. Perché è proprio grazie ai controlli che si può evitare il peggio. Come dice un vecchio detto: “Prevenire è meglio che curare!”.

Elisa D’Ospina: un vero e proprio esempio per le donne

Elisa adesso, com’è giusto che sia, dovrà riposarsi un po’. Ma siamo certi che presto tornerà ancora più carica di prima. A lei, che è un vero esempio per le donne italiane, vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione!