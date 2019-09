Elisa Di Francisca si è sposata: matrimonio a Ischia con Ivan Villa

By

Il matrimonio di Elisa Di Francisca: la schermitrice ha sposato il compagno Ivan Villa

Fiori d’arancio per Elisa Di Francisca. Oggi, mercoledì 4 settembre, la nota schermitrice è convolata a nozze con il compagno Ivan Villa. Location del matrimonio la splendida isola di Ischia: la cerimonia è stata celebrata nel pomeriggio nella nota chiesa di Santa Maria Del Soccorso. Per il suo abito da sposa la Di Francisca ha scelto una creazione di Alessandra Rinaudo. L’ex vincitrice di Ballando con le Stelle e il neo marito, di professione autore tv, hanno già un figlio, Ettore, nato due anni fa. Il nome del bambino è stato scelto come omaggio alla mitologia greca, che da sempre appassiona i novelli sposi.

Ivan Villa: chi è il marito di Elisa Di Francisca

Ivan Villa, il neo marito di Elisa Di Francisca, è un autore e produttore televisivo nato a Napoli. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2015, dietro le quinte di un programma tv. Da allora Ivan e Elisa non si sono più lasciati tanto che hanno subito allargato la famiglia con il piccolo Ettore. E in futuro, dopo il matrimonio, non è da escludere l’arrivo di altri bambini. Del resto la Di Francisca vive con entusiasmo e passione il suo impegno di mamma, che riesce a conciliare benissimo con la sua attività nel mondo dello sport.

Le parole di Elisa Di Francisca prime delle nozze

“Sono emozionatissima. Ci sposiamo sul mare, che io adoro, al tramonto. La cosa più bella è che ci sarà anche nostro figlio”, ha dichiarato Elisa Di Francisca alla vigilia del grande giorno.