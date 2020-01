Elisa De Panicis a Live-Non è la d’Urso: “A 17 anni ho subito violenze”

Elisa De Panicis dopo il Grande Fratello Vip racconta delle violenze subite a 17 anni

Elisa De Panicis è tornata in tv dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. L’influencer è stata ospite di Live-Non è la d’Urso, dove ha avuto un confronto con Salvo Veneziano. Che, com’è noto, è stato espulso dal reality show a seguito dei vergognosi apprezzamenti rivolti alla bionda modella. Quest’ultima ha rimproverato duramente il pizzaiolo siciliano e durante la discussione ha rivelato un dettaglio mai svelato fino ad oggi. Elisa è stata vittima di violenze fisiche e psicologiche e questo ha segnato tutta la sua vita. Una confessione che la De Panicis non ha avuto il coraggio di fare neppure nella Casa più spiata d’Italia, dove non sono di certo mancati gli aneddoti e le rivelazioni (come la tormentata relazione con il coinquilino Andrea Denver).

Le rivelazioni di Elisa De Panicis sul suo passato turbolento

“A 17 anni sono stata vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte di un ragazzo. Ho passato un periodo nero e ci ho messo del tempo per riuscire a superarlo”, ha raccontato Elisa De Panicis a Live-Non è la d’Urso. “Sentire le tue parole mi ha ricordato tutto questo”, ha aggiunto l’ex gieffina nei confronti di Salvo Veneziano. “Durante la serata ho visto i tuoi occhi talmente addosso che mi sono dovuta andare a cambiare. Io ho mio padre di 70 anni che guarda, i miei nipotini e cuginetti: come spiego a loro quello che è accaduto?”, ha sottolineato la web influencer.

Salvo Veneziano ha chiesto scusa ad Elisa De Panicis

Durante il confronto Salvo Veneziano si è scusato per l’ennesima volta per il suo comportamento al Grande Fratello Vip ma ha allo stesso modo bacchettato Elisa De Panicis. “Se davvero ti preoccupavi di tuo padre ti saresti comportata diversamente, non mi riferisco all’abbigliamento, ma all’atteggiamento”, ha replicato il 44enne.