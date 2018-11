Elisa si commuove a Verissimo durante l’intervista con Silvia Toffanin

Verissimo: la cantante Elisa in lacrime durante l’intervista con Silvia Toffanin

Momento di commozione a Verissimo per Elisa Toffoli. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a Silvia Toffanin. Il motivo? L’ex Coach di Amici si è emozionata nel rivedere alcune foto dei suoi figli, i piccoli Emma Cecile e Sebastian. I due, che hanno rispettivamente 9 e 5 anni, sono il frutto dell’amore tra Elisa e il marito Andrea Rigonat, di professione musicista. L’amica di Emma Marrone si è subito asciugata le lacrime: da sempre molto riservata non ha voluto spingersi troppo oltre. E durante l’ospitata nel programma di Canale 5 non sono mancate risate e confessioni, a partire dalla vita di mamma. Che per Elisa è decisamente diversa rispetto alle altre donne.

La vita di mamma di Elisa Toffoli

Fin dalla nascita della prima figlia, Elisa ha scelto di portare sempre con sé i suoi bambini. Del resto, tra tour e eventi in giro per l’Italia, sarebbe difficile per la Toffoli separarsi dai suoi pulcini. Per questo Elisa si è dovuta adeguare, a partire dalla primogenita Emma Cecile, che studia in maniera differente dagli altri bambini della sua età. “Studia a distanza, ma quando torniamo a casa e di conseguenza a scuola lei deve stare al passo con gli altri. Quindi studia in tournée insieme a me, a mio marito e alla tata”, ha spiegato l’artista alla conduttrice di Verissimo.

Elisa e la canzone dedicata al figlio

Nell’ultimo album di Elisa c’è la canzone Promettimi, dedicata al figlio Sebastian. Il brano è stato usato di recente pure da Save the children, di cui la cantante è diventata ambasciatrice.