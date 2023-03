By

A Felicissima Sera, Pio e Amedeo ad un certo punto hanno svestito i panni dei comici irriverenti e a sorpresa hanno versato lacrime d’amore e commozione. Parlando dei figli, hanno iniziato a snocciolare un monologo ‘scorretto’, sostenendo quanto i frutti d’amore possano essere un intralcio nella vita degli adulti. Un ragionamento che però ha lasciato presto il posto a un secondo monologo su quanto amore i figli possano dare.

Insomma, la prima parte del discorso è stata preparatoria per la seconda, molto dolce e intensa. La ciliegina sulla torta è stato l’ingresso in studio della cantante Elisa che ha intonato il brano “A modo tuo”. Nel frattempo i due comici foggiani hanno accolto sul palco le loro figlie (Amedeo Grieco ha un maschietto e una femminuccia, Pio D’Antini è padre di una bimba) e si sono seduti con loro…

Nell’ascoltare Elisa sono scese delle lacrime. In particolare Amedeo ne ha versate diverse, evidentemente commosso. Se qualcuno aveva qualche dubbio sul fatto che i due comici foggiani spesso esagerino appositamente e si calino volontariamente nei loro personaggi, a Felicissima Sera è arrivata la conferma: certo hanno un lato “scorretto” anche nella vita reale, ma non tanto quanto mostrano in tv. Insomma un cuore lo hanno anche loro; dietro quella corazza di irriverenza e causticità c’è un aspetto dolce e sensibile.

Pio e Amedeo, la vita privata dei due comici

Pio D’Antini nel 2016 è convolato a nozze con la sua storica fidanzata, Cristina Garofalo. I due sono fidanzati dal 2006. Nel dicembre 2016 è nata la loro figlia, Chiara. Anche Amedeo Grieco è sposato. Da anni condivide una love story con Maria Finizio: sulla storia d’amore si sa pochissimo, in quanto la coppia è molto riservata. Quel che è certo è che hanno due figli: nel 2015 Amedeo e Cristina hanno accolto un maschietto; nel 2018 è venuta alla luce una piccina.

Oltre a essere uniti professionalmente, i due comici condividono una forte e sana amicizia. I due, però, da qualche anno non vivono più nella stessa città. Amedeo abita a Foggia mentre Pio si è trasferito a Milano.