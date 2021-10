Elio Germano, terzo figlio in arrivo: la moglie Valeria di nuovo incinta

Cicogna in volo nella famiglia di Elio Germano. L’attore, tra i più bravi e stimati in Italia ma pure all’estero, è in attesa del terzo figlio. A spifferarlo il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato le foto di Valeria – compagna storica e poi moglie di Germano – col pancione. La coppia è stata sorpresa a Roma, dove vive, mentre si saluta con baci e abbracci. Nelle immagini si vede la donna che saluta il marito prima di un viaggio, molto probabilmente per lavoro.

La moglie di Elio Germano sfoggia un pancione bello grande, segno che la gravidanza è quasi agli sgoccioli e il nuovo erede arriverà entro la fine dell’anno. I due hanno già un figlio in età scolare e una femmina più piccola. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questa nuova gravidanza: Germano è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Non è chiaro, dunque, se il nuovo pargolo sarà un maschietto o una femminuccia.

Elio Germano ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema subito dopo la maturità. Ha collezionato numerosi interpretazioni al cinema e in tv. Tra i suoi lavori, solo per citarne alcuni: Mio fratello è figlio unico, Magnifica presenza, Suburra, Paolo Borsellino, Ferrari. Ha vinto numerosi premi tra cui diversi Nastri d’argento, Ciak d’oro, Orso d’argento, David di Donatello.

Chi è la moglie di Elio Germano

Valeria, la moglie di Elio Germano, ha 34 anni e fa l’insegnante nella scuola di un quartiere periferico di Roma. È legata all’attore da svariati anni ma la loro storia d’amore è sempre stata vissuta nel massimo riserbo. Elio non ama il gossip e la spettacolarizzazione dei sentimenti.

Germano ha spiegato più volte alla stampa di non aver mai frequentato delle colleghe. Il motivo? Quando torna a casa il 41enne vuole staccare del tutto e non pensare continuamente al lavoro. Da qui la scelta di mettere su famiglia con una persona del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Una maestra che ha dato ad Elio ben tre figli.