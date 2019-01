Elia Fongaro ha tradito Jane Alexander? Spuntano due donne a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, Elisa Scheffler all’attacco: Elia ha tradito Jane?

Nuove critiche e pettegolezzi su Elia e Jane dopo il Grande Fratello Vip. Secondo quanto emerso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, l’ex Velino di Striscia la notizia avrebbe già tradito l’attrice inglese. A dichiararlo Elisa Scheffler, modella italo-tedesca, da tempo intima amica di Fongaro. A Barbara d’Urso Elisa ha rivelato di aver fatto l’amore con il modello dopo la fine del reality show. “Quando lui è stato eliminato e lei era ancora dentro ci siamo rivisti e ci siamo baciati”, ha spiegato la Scheffler, lasciando intendere che si è andati oltre un semplice bacio, come si può vedere nel video più in basso. A confermare la versione della giovane Biagio D’Anelli: “Elisa dice la verità. Abbiamo un amico in comune che mi ha raccontato tutto. Ci sono anche delle foto che lo provano”. Ma l’ex tentatrice di Temptation Island non sarebbe l’unica fiamma dell’ex gieffino.

Elia e Jane addio? La confessione di Roger Garth

L’opinionista Roger Garth ha portato in studio un’altra pesante testimonianza, che potrebbe mettere a rischio la storia d’amore tra Jane e Elia. “Elisa non è l’unica. Tra Elia e Jane c’è un cesto di lumache. A Natale Elia era a Verona dove c’è una mia conoscente che è una sua amica intima. Quando può la va a trovare”, ha raccontato il modello a Pomeriggio 5. Sarà vero?

Elia Fongaro e Jane Alexander più uniti che mai

Negli ultimi giorni Elia Fongaro e Jane Alexander si sono rivisti a Roma. I due stanno portando avanti una relazione a distanza e sui social network appaiono sempre più uniti e complici. Cosa succederà ora?