Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli hanno litigato? La confessione sui Velini

La verità sulla fine dell’amicizia tra Pierpaolo Pretelli ed Elia Fongaro

Se lo stanno chiedendo in tanti dopo la loro partecipazione a Striscia la Notizia: Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli hanno litigato? In effetti il dubbio sorge spontaneo in quanto abbiamo visto davvero poche foto insieme, una volta conclusasi la loro esperienza televisiva. Dopo le prime interviste di coppia, i Velini di Striscia sembravano non essere più complici come all’inizio. Ed è stato veramente così. Hanno due caratteri differenti, che li hanno portati ad avere non pochi battibecchi. A svelarci la verità sul loro rapporto è stato Pierpaolo Pretelli (ora tentatore di Temptation Island VIP). Ha spiegato per filo e per segno cosa è successo con Elia Fongaro e perché non li abbiamo più visti insieme.

Il carattere difficile di Elia Fongaro del GF VIP 2018

“In questa settimana – ha scritto in una stories di Instagram – molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di Striscia la Notizia ed attuale concorrente del GF VIP (il biondo, che ora biondo non è) Elia Fongaro! Pare che nella Casa abbiano notato il suo carattere molto difficile. Con Elia ho condiviso forse i momenti più belli e spensierati della mia vita. Due caratteri totalmente diversi, i nostri. Forse per quel motivo si andava d’accordo i primi anni. Le prime impressioni erano di un ragazzo presuntuoso, egocentrico all’ennesima potenza e spocchioso! Mette questo muro solidissimo che lo rende insensibile e privo di emotività. Le persone che lo conoscevano mi dicevano tutti la stessa e identica cosa: ‘Ma che antipatico’. Io ho conosciuto ovviamente un Elia diverso. Un Elia sensibile, empatico e pronto ad aiutarti quando avevi bisogno! Era diventato un fratello con la F maiuscola”.

L’amicizia difficile dei Velini di Striscia la Notizia

Se quindi all’inizio Pierpaolo era riuscito a creare un equilibrio con Elia, poi il loro rapporto si è inevitabilmente incrinato. Ecco cos’altro ha detto: “Alcuni episodi però, durante il nostro percorso, ci hanno allontanato dalla vita reale e dai social. Abbiamo litigato e per due anni non abbiamo avuto alcun dialogo! Ho vissuto questo allontanamento con tanto amaro in bocca. Mi dispiaceva, perché forse ero uno dei pochi che era riuscito a scovare le vere qualità di Elia. Ripeto: era un fratello”. Dopo il grande litigio, Elia Fongaro del Grande Fratello VIP 3 ha preso una decisione inaspettata: “Ma un giorno, esattamente qualche mese fa, mi arriva un suo messaggio, nel quale mi chiede di voler parlare. Ovviamente lo chiamo. 1 ora e 20 minuti sono bastati a chiarire tutte quelle pagine nere tra di noi. E per quegli attimi di vocale avevo dimenticato quei due anni. Ci siamo confidati di tutto! Quindi Eli, sai che dopotutto sono ancora dalla tua parte”. L’amicizia tra Pierpaolo Pretelli ed Elia Fongaro non è finita e adesso il Velino moro è pronto a fare il tifo per lui durante la sua esperienza al Grande Fratello.